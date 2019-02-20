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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Цепкий и техничный латераль, или кого приобрел «Кайрат»

«Кайрат» подписал достаточно интересного хорватского защитника, с которым заключил двухлетнее трудового соглашение. Об игровых качествах 24-летнего Дино Микановича рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Если новобранец алматинцев будет также играть, как в своих предыдущих клубах, то будет одним из лучших (если не лучшим) крайних фланговых защитников предстоящего чемпионата Казахстана по футболу.

Маркович — классический латераль, может весь матч бороздить свою правую бровку. Он отлично читает игру, что позволяет ему крайне продуктивно действовать на перехватах и при высоком прессинге, а техническая оснащенность дает возможность хорвату активно подключаться к атакам — и не просто завершать свои выпады навесными передачами, но и самому брать игру на себя и проходить сквозь нескольких соперников. Также подкупает его неуступчивость, в иной раз просто вгрызается в мяч, чем не дает оппоненту себя пройти.

При необходимости может сыграть и слева, но в этом случае немного падает его КПД в атаке, поэтому справа он выглядит значительно предпочтительнее. Судя по имеющимся видеонарезкам, можно сказать, что Миканович будет посильнее имеющихся в команде крайних защитников Яна Вороговского и Гафуржана Суюмбаева, и в первую очередь за счет хорошей работы с мячом, а также ударов с обеих ног. Появление хорвата заставит игроков сборной Казахстана, как минимум, не расслабляться. По нижеприведенному видео любители футбола могут сами убедиться в сильных сторонах Микановича. Лишь бы он такую игру с нацеленностью на ворота показывал и на уровне КПЛ.

Напомним, карьеру Миканович начинал в «Хайдуке» в 2013 году, а в 2015-м за 400 тысяч евро был продан в датский «Орхус». За четыре сезона провел 95 матчей в чемпионате Дании. За молодежную сборную своей страны отыграл семь игр.

С «Хайдуком» становился обладателем Кубка Хорватии и дважды выигрывал «бронзу» чемпионата, а с «Орхусом» в свой первый сезон дошел до финала Кубка.

Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

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