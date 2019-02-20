Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Севилья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ювентус
Футбол. Еврокубки
19.02
Лион0
Барселона0
Футбол. Еврокубки
19.02
Ливерпуль0
Бавария0
Все события
Фоторепортажи
9Россия против Германии. Крутые кадры
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
11:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Лэмпард может возглавить «Челси»

Руководство «Челси» изучает возможные варианты замены главного тренера команды Маурицио Сарри.

Наверх
Источник: AP 2019

Как сообщает Sky Sports, среди кандидатов фигурирует и легендарный полузащитник «синих» Фрэнк Лэмпард.

В настоящее время Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти». По данным источника, «Челси» может оставить в качестве временного главного тренера помощника Сарри Джанфранко Дзолу до конца сезона, а потом пригласить Лэмпарда.

Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»?
Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле
«Лион» обнулил «Барселону». Что будет в ответном матче?
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Россия vs Норвегия: снежные войны на ЧМ по лыжным видам спорта
Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США удивила мир (фото)
Миллер напал на Энтони Джошуа во время дуэли взглядов (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь