СМИ: Лэмпард может возглавить «Челси»
Руководство «Челси» изучает возможные варианты замены главного тренера команды Маурицио Сарри.
Руководство «Челси» изучает возможные варианты замены главного тренера команды Маурицио Сарри.
Как сообщает Sky Sports, среди кандидатов фигурирует и легендарный полузащитник «синих» Фрэнк Лэмпард.
В настоящее время Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти». По данным источника, «Челси» может оставить в качестве временного главного тренера помощника Сарри Джанфранко Дзолу до конца сезона, а потом пригласить Лэмпарда.