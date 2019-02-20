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11:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Нант» намерен подать жалобу в ФИФА на «Кардифф» за неоплату трансфера Салы

ТАСС, 20 февраля. Французский «Нант» собирается подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на валлийский «Кардифф», который не оплатил 15 млн за переход аргентинца Эмилиано Салы. Об этом сообщает британская газета Independent.

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Источник: Reuters

Аргентинский футболист погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии 28-летний Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере ?5 млн. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

«Кардифф» отказывается выплачивать сумму трансфера Салы «Нанту», пока французский клуб не ответит на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца. Валлийцы хотят узнать у французов, кто организовал полет, и почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.

Ранее «Кардифф» также заявил о намерении обратиться в полицию, ФИФА и Английскую премьер-лигу с целью проведения ими расследования обстоятельств «сомнительного трансфера» Салы на фоне требований «Нанта» заплатить за переход аргентинца ?15 млн.

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