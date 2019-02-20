Владельцы «Манчестер Сити» приобрели китайский клуб

Команда сейчас выступает в третьем по рангу китайском дивизионе.

Кроме «Манчестер Сити», Компания также владеет клубами «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити». Основал ее Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, известный как шейх Мансур.