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11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владельцы «Манчестер Сити» приобрели китайский клуб

Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», приобрела китайский клуб «Сичуань», сообщает Sky Sports.

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Команда сейчас выступает в третьем по рангу китайском дивизионе.

Кроме «Манчестер Сити», Компания также владеет клубами «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити». Основал ее Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, известный как шейх Мансур.

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