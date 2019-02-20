Владельцы «Манчестер Сити» приобрели китайский клуб
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», приобрела китайский клуб «Сичуань», сообщает Sky Sports.
Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити», приобрела китайский клуб «Сичуань», сообщает Sky Sports.
Команда сейчас выступает в третьем по рангу китайском дивизионе.
Кроме «Манчестер Сити», Компания также владеет клубами «Нью-Йорк Сити» и «Мельбурн Сити». Основал ее Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, известный как шейх Мансур.