Слуцкий может возглавить «Челси»? О чем пишут в Англии

Источник: Спорт-Экспресс

Сарри

Ближайшие матчи «Челси» определят, продолжит ли Маурицио Сарри работать с командой, пишет The Independent.

В последнее время у лондонского клуба все плохо. Он потерпел два унизительных поражения в премьер-лиге — 30 января от «Борнмута» (0:4), а 10 февраля от «Манчестер Сити» (0:6). 18 февраля синие вылетели из Кубка Англии, дома уступив «Манчестер Юнайтед» (0:2).

До марта «Челси» проведет три матча. Для Сарри они, как предполагает издание, станут решающими:

— 21 февраля против «Мальме» в 1/16 финала Лиги Европы;

— 24 февраля против «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги;

— 28 февраля против «Тоттенхэма» в чемпионате Англии.

Болельщики лондонской команды настроены против Сарри. Во время встречи с «Манчестер Юнайтед» фанаты «Челси» выкрикивали в адрес 60-летнего итальянца оскорбительные речевки.

Владелец клуба Роман Абрамович кричалок не слышал, поскольку на стадионе отсутствовал. Как отмечается, в этом сезоне он вообще ни разу не появлялся на играх «Челси».

Неустойка

По данным The Sun, если клуб уволит Сарри, ему придется выплатить компенсацию в размере 5 миллионов фунтов стерлингов.

«Челси» — рекордсмен по неустойкам тренерам. По сведениям Daily Mail, при Абрамовиче (то есть с лета 2003 года) клуб уже израсходовал на компенсации 71 миллион фунтов. Примерно половина пришлась на неустойки Жозе Моуринью — в 2007 году (18 миллионов фунтов) и в 2015-м (16,5). Кроме того, в 2004-м «Челси» заплатил «Порту» за переход Моуринью 1,8 миллиона фунтов. А в 2005-м произошел неординарный случай — клуб Абрамовича перечислил «Тоттенхэму» от 5 до 8 миллиона фунтов за трансфер спортивного директора Франка Арнесена.

В эпоху Абрамовича «Челси» по ходу сезона несколько раз увольнял главных тренеров. Первым был Моуринью — в сентябре 2007 года, вторым — Луиз Фелипе Сколари — в феврале 2009-го, третьим — Андре Виллаш-Боаш — в марте 2012-го, четвертым — Роберто Ди Маттео — в ноябре 2012-го. В декабре-2015 вновь был досрочно расторгнут контракт с Моуринью.

Кандидаты

The Independent утверждает, что в случае отставки Сарри, скорее всего, клуб назначит исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона — как это было в случае с Гусом Хиддинком в 2009 и 2015−2016 годах.

В первую очередь газета упоминает Фрэнка Лэмпарда, знакового футболиста для «Челси», который сейчас возглавляет «Дерби Каунти» (выступает в чемпионшипе, идет там на седьмом месте).

Про Слуцкого же в статье написано одно предложение: «Бывший главный тренер ЦСКА, “Халла” и сборной России Леонид Слуцкий — друг Абрамовича и может быть вариантом».

То есть такого, чтобы российского специалиста считали железобетонным кандидатом, конечно, нет. Все на уровне предположений.

Слуцкий и Абрамович

Слуцкий работал в «Халле» в первой части сезона-2017/18. В декабре 2017-го российский тренер покинул клуб в связи с неудовлетворительными результатами команды (20-е место в чемпионшипе, девять поражений в 20 матчах). Летом 2018-го Слуцкий стал тренировать «Витесс». Сейчас команда из Арнема идет на пятом месте в чемпионате Голландии.

Между «Витессом» и «Челси» существует неформальное сотрудничество — в аренде в голландском клубе побывало более 20 игроков синих. А в 2010 году, когда «Витесс» перешел в управление грузинского бизнесмена Мераба Жордании, в СМИ появилась информация, что истинный владелец клуба — Абрамович. Официального подтверждения данных сведений не последовало. Сейчас основной акционер «Витесса» — российский бизнесмен Александр Чигиринский.

Показательно, что впервые в компании топ-менеджеров «Витесса» (генерального директора Йоста де Вита и технического директора Марка ван Хинтума) Слуцкий был замечен на «Стэмфорд Бридж» — на матче «Челси» против «Ньюкасла» 28 января 2018-го.

Информация о том, что Слуцкий входит в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Челси», периодически возникает в британских СМИ примерно с 2015 года.

В качестве основного аргумента, как правило, приводятся теплые отношения между Слуцким и Абрамовичем. Общаются они действительно хорошо. Впрочем, не настолько, чтобы называть себя большими друзьями. Познакомил их футбольный менеджер Герман Ткаченко. Как Слуцкий рассказывал в интервью «СЭ» летом 2017 года, произошло это, когда он еще работал в «Крыльях Советов» (2007 — 2009 годы). По словам тренера, «Челси» оказал ему значительную поддержку на первых порах после переезда в Англию — предоставлял билеты на матчи, помог попасть в языковую школу.