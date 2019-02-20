«Сказал парням брать пример с Зинченко». Как украинец прогрессирует у Гвардьолы в АПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

80-я минута матча 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Челси»: светловолосый футболист на левом фланге получает передачу от защитника Кайла Уокера и в одно касание вырезает голевой пас на нападающего Рахима Стерлинга. «Челси» добит — в ворота «синих» залетел шестой мяч. Кто же стал автором этой передачи? Многие скажут: Кевин де Брейне. И будут неправы: потрясающий пас отдал 22-летний украинский футболист Александр Зинченко, еще три сезона назад игравший против «Кубани» и «Мордовии» в чемпионате России.

Зинченко перешел в «Сити» 4 июля 2016 года. Тогда сообщалось, что в переходе игрока был лично заинтересован главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола. За эти годы Александр пережил неудачную аренду в ПСВ и чемпионство в Англии. Не являясь игроком основного состава, в этом году он уже провел столько же матчей за манчестерский клуб, сколько за весь прошлый сезон. Как прогрессирует Зинченко при Гвардьоле? Достойно ли он смотрится на фоне конкурентов по позиции? И почему украинец является примером для футболистов, выступающих в чемпионате России?

Прогресс при Гвардьоле

Сезон-2015/16 в «Уфе» Зинченко провел на нескольких позициях: украинец преимущественно играл атакующего хавбека, иногда был вингером и уже тогда пробовался как левый защитник. В ПСВ же он сменил восемь амплуа: от опорника до нападающего, что, вероятно, и стало причиной неудачного выступления за голландский клуб.

Пеп изменил все: при нем Зинченко действует исключительно на позиции левого защитника. Эта стабильность позволяет футболисту не только оттачивать необходимые навыки с каждой тренировкой и игрой, но и смелее действовать в уже привычной для себя роли.

Статистика говорит, что Зинченко реально прогрессирует под руководством Гвардьолы. Прежде всего, он стал несколько активнее действовать в атаке: 0,07 гола за матч против нуля в прошлом сезоне; 0,15 результативной передачи против нуля; 1,18 паса под удар против 0,78, а также 2,95 навеса против 1,94.

Кроме того, молодой футболист не боится брать игру на себя: 1,4 обводки за матч против 1,09 в прошлом сезоне, а также 2,29 забега с мячом против 0,93.

Прогресс в обороне очевиден, прежде всего, по сравнению с предыдущими клубами: Зинченко стал совершать больше подкатов, чаще вступать в отбор, допускать меньше потерь мяча и более удачно действовать в своей штрафной площади. Резкая разница в данных показателях по сравнению с сезонами в ПСВ и «Уфе» объясняется адаптацией к тренерскому стилю Гвардьолы: высокому прессингу и игре в короткий и средний пас.

Достойный конкурент

Ключевая проблема Зинченко заключается в относительно небольшом количестве игровой практики. Прямыми конкурентами украинца по позиции являются экс-футболист «Монако» Бенжамен Менди и многоопытный Фабиан Делф. В минувшем сезоне слева часто действовал бывший игрок «Реала» Данилу, однако в этом году Пеп перевел его на правый фланг обороны: на позиции Зинченко бразилец провел всего четыре матча.

При этом в некоторых компонентах украинский футболист смотрится предпочтительнее своих конкурентов: он чаще выигрывает единоборства в обороне, а также совершает больше перехватов и отборов. Все остальные показатели Зинченко практически совпадают с тем, что демонстрируют Менди и Делф.

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В пользу Зинченко говорит и отношение к нему со стороны Гвардьолы. Пеп неоднократно выражал слова поддержки украинскому футболисту.

— Сегодня Зинченко был лучшим на поле. Знаете, почему? Потому что он не потерялся на поле после ошибки. В перерыве я сказал парням, чтобы они брали пример с Зинченко. Каждый может ошибаться. Но посмотрите на его реакцию на эту ошибку! — так говорил Гвардьола после матча 20-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (3:1). Тогда Зинченко допустил результативную ошибку, однако уже через десять минут отдал голевой пас на Серхио Агуэро.

— Алекс — очень умный игрок. Мы хотим дополнительно перемещать одного футболиста в середину, и с ним это проще. Он хорош в обороне, подкован тактически, понятлив. Зинченко провел качественный матч, — эти слова Гвардьола произнес после игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 против «Шахтера» (6:0).

Очевидно, Пеп рассчитывает на Зинченко. Об этом говорят не только хвалебные речи испанского специалиста, но и все большее количество игрового времени, которое тот предоставляет украинцу. Зинченко отвечает взаимностью — с каждой игрой он становится увереннее, смелее и лучше.

Пример для других

Переход Зинченко в «Манчестер Сити» вызвал недоумение и скептицизм у многих любителей футбола. Ему пророчили провал, вечную скамейку запасных и, как следствие, возвращение в чемпионат России. Уверенность в подобном исходе росла по мере неудачной аренды в ПСВ и малого количества игровой практики после возвращения в «Сити».

Однако уже в прошлом сезоне Зинченко выиграл Кубок английской лиги и чемпионат Англии. Да, он немного играл, но, несомненно, обрел уверенность с завоеванием трофеев. Теперь же украинец вполне способен конкурировать за место в стартовом составе: в его пользу говорит не только статистика, но и отсутствие скандалов, как в случае с Менди, опаздывающим на тренировки и пропускающим восстановительные процедуры, а также возраст: 22 года против 29-летнего Делфа.

История Зинченко — это пример для тех, кто хочет уехать в Европу из чемпионата России. Это история о смелости, преодолении неудач, дисциплине и готовности учиться. Провал в ПСВ? Ничего, будут другие варианты. Скамейка в «Манчестер Сити»? Пусть, зато это возможность учиться у Гвардьолы.