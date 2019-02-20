Минское «Динамо» подтвердило, что Дьяков находится на просмотре в команде

Дьяков в июле 2017 года расторг контракт с московским «Динамо» и перешел в турецкий «Сивасспор» в качестве свободного агента. За клуб из Турции он выступал до сентября 2018 года, после чего расторг соглашение. В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что 30-летний футболист находится в расположении минского «Динамо» на просмотре.
«Виталий Дьяков находится с командой на сборе в Турции, он проходит просмотр. Решение о том, будет ли с ним подписан контракт, будет принято позднее. Тренерский штаб смотрит, как он проявит себя в «Динамо», — сказали РИА Новости в пресс-службе клуба.