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13:59 (мск), источник: Р-Спорт

Минское «Динамо» подтвердило, что Дьяков находится на просмотре в команде

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Российский защитник Виталий Дьяков находится на просмотре в минском «Динамо», решение о подписании контракта будет принято позднее, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

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Дьяков в июле 2017 года расторг контракт с московским «Динамо» и перешел в турецкий «Сивасспор» в качестве свободного агента. За клуб из Турции он выступал до сентября 2018 года, после чего расторг соглашение. В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что 30-летний футболист находится в расположении минского «Динамо» на просмотре.

«Виталий Дьяков находится с командой на сборе в Турции, он проходит просмотр. Решение о том, будет ли с ним подписан контракт, будет принято позднее. Тренерский штаб смотрит, как он проявит себя в «Динамо», — сказали РИА Новости в пресс-службе клуба.

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