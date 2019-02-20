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15:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Против «Райо Вальекано» заведено дело из-за расистского поведения болельщиков

Федерация футбола Испании завела дисциплинарное дело в отношении «Райо Вальекано» из-за поведения болельщиков команды.

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Как говорится на официальном сайте федерации, во время матча чемпионата страны с «Атлетико» (0:1) 16 февраля на трибунах появились флаги и баннеры оскорбительного и расистского содержания.

Дело открыто после обращения департамента по этике и безопасности, который счел неприемлемыми такое поведение фанатов, а ответственность за появление такой символики несет принимающая сторона.

Райо Вальекано
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