Против «Райо Вальекано» заведено дело из-за расистского поведения болельщиков
Федерация футбола Испании завела дисциплинарное дело в отношении «Райо Вальекано»
Федерация футбола Испании завела дисциплинарное дело в отношении «Райо Вальекано»
Как говорится на официальном сайте федерации, во время матча чемпионата страны с «Атлетико» (0:1) 16 февраля на трибунах появились флаги и баннеры оскорбительного и расистского содержания.
Дело открыто после обращения департамента по этике и безопасности, который счел неприемлемыми такое поведение фанатов, а ответственность за появление такой символики несет принимающая сторона.