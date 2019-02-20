За что Мадрид обожает Симеоне и платит космические деньги
Главный «долгожитель» среди тренеров ведущих европейских клубов — культовая фигура для «Атлетико».
Главный «долгожитель» среди тренеров ведущих европейских клубов — культовая фигура для «Атлетико».
Если Диего Симеоне отработает до конца свой контракт с «матрасниками», продленный неделю назад до 2022-го, будет находиться во главе мадридского клуба 11 лет.
Да, меньше, чем, например, Алекс Фергюсон в «МЮ», но больше, чем любой действующий тренер среди ведущих европейских клубов. Других таких долгожителей (Симеоне восьмой год в Мадриде) в лидерах
Благодаря новому соглашению Симеоне стал еще и самым высокооплачиваемым тренером мира — годовой оклад аргентинца составляет теперь около 24 миллионов евро. Следом идут Пеп Гвардьола («Манчестер Сити», 21 миллион), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм», 9,2 миллиона), Юрген Клопп («Ливерпуль», 8,6 миллиона) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 8,4 миллиона).
Примечательно, что зарплата Диего не только больше, чем у коллег по ремеслу, но и выше, чем у главной звезды «Атлетико» — 27-летнего чемпиона мира Антуана Гризманна (около 23 миллионов).
Все это — награда за невероятную работу, проделанную аргентинцем в испанской столице за последние семь лет. Даже самые преданные болельщики «красно-белых» не думали зимой 2011 года, что приход Симеоне перевернет клубную историю и превратит его в одного из самых культовых тренеров «Атлетико».
В том же сезоне-2013/14 аргентинский тренер вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов — первый для «матрасников» за 40 лет, — через два года повторил этот заход, но оба раза до желанной победы не хватило доли везения и терпения. После этого он несколько раз был на грани ухода из клуба, но всякий раз оставался, потому что обещал болельщикам привезти в клубный музей большой европейский трофей. Обещание сдержал — в прошлом сезоне «атлеты» в третий раз за восемь лет окрасили в
Похоже, этого ему показалось мало, иначе он не стал бы продлевать соглашение, действующее до 2020-го, еще на два года вперед. Возможно, причина в том, что решающий матч нынешней ЛЧ примет новый стадион «Атлетико» — «Ваньда Метрополитано». Добраться до домашнего финала — мечта, победить в нем — мечта в квадрате, но Симеоне никогда не стеснялся замахиваться на то, что другим казалось невероятным.
Чтобы эти мысли начали обретать хоть