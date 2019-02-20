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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За что Мадрид обожает Симеоне и платит космические деньги

Главный «долгожитель» среди тренеров ведущих европейских клубов — культовая фигура для «Атлетико».

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Источник: Спорт-Экспресс

Восьмой год в Мадриде

Если Диего Симеоне отработает до конца свой контракт с «матрасниками», продленный неделю назад до 2022-го, будет находиться во главе мадридского клуба 11 лет.

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Да, меньше, чем, например, Алекс Фергюсон в «МЮ», но больше, чем любой действующий тренер среди ведущих европейских клубов. Других таких долгожителей (Симеоне восьмой год в Мадриде) в лидерах топ-лиг нет: Массимилиано Аллегри и «Ювентус», как и Маурисио Покеттино с «Тоттенхэмом», связывают без нескольких месяцев пятилетние отношения. Последний из могикан, Арсен Венгер, 22 года направлявший на путь истинный лондонских «канониров», сложил с себя полномочия минувшей весной.

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Диего, дорогой

Благодаря новому соглашению Симеоне стал еще и самым высокооплачиваемым тренером мира — годовой оклад аргентинца составляет теперь около 24 миллионов евро. Следом идут Пеп Гвардьола («Манчестер Сити», 21 миллион), Маурисио Покеттино («Тоттенхэм», 9,2 миллиона), Юрген Клопп («Ливерпуль», 8,6 миллиона) и Эрнесто Вальверде («Барселона», 8,4 миллиона).

Примечательно, что зарплата Диего не только больше, чем у коллег по ремеслу, но и выше, чем у главной звезды «Атлетико» — 27-летнего чемпиона мира Антуана Гризманна (около 23 миллионов).

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Движение вверх

Все это — награда за невероятную работу, проделанную аргентинцем в испанской столице за последние семь лет. Даже самые преданные болельщики «красно-белых» не думали зимой 2011 года, что приход Симеоне перевернет клубную историю и превратит его в одного из самых культовых тренеров «Атлетико».

Во-первых, появление в Мадриде было больше похоже на желание руководства успокоить фанатов, недовольных неудачными результатами. Злиться им было от чего: Симеоне пришел в середине сезона и принял «атлетов» на десятом месте в таблице, в четырех очках от зоны вылета.

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Во-вторых, харизма, авторитет (игроки готовы умереть за него) и жесткий подход аргентинца к работе сделали свое дело. Тот чемпионат он закончил на пятой строчке, с ходу привел «атлетов» к победе в Лиге Европы-2011/12, а через год прервал 14-летнюю безвыигрышную серию в мадридском дерби, положив «Реал» на лопатки в финале Кубка Испании (2:1) и впервые с 1996 года взяв трофей на внутренней арене. Ну и в качестве десерта на следующий сезон (2013/14) в яростной борьбе Симеоне вырвал из рук «Барселоны» первое «красно-белое» чемпионство за 18 лет. Движение вверх, каким оно должно быть.

Два захода на ЛЧ

В том же сезоне-2013/14 аргентинский тренер вывел «Атлетико» в финал Лиги чемпионов — первый для «матрасников» за 40 лет, — через два года повторил этот заход, но оба раза до желанной победы не хватило доли везения и терпения. После этого он несколько раз был на грани ухода из клуба, но всякий раз оставался, потому что обещал болельщикам привезти в клубный музей большой европейский трофей. Обещание сдержал — в прошлом сезоне «атлеты» в третий раз за восемь лет окрасили в красно-белые цвета Лигу Европы.

Домашний финал

Похоже, этого ему показалось мало, иначе он не стал бы продлевать соглашение, действующее до 2020-го, еще на два года вперед. Возможно, причина в том, что решающий матч нынешней ЛЧ примет новый стадион «Атлетико» — «Ваньда Метрополитано». Добраться до домашнего финала — мечта, победить в нем — мечта в квадрате, но Симеоне никогда не стеснялся замахиваться на то, что другим казалось невероятным.

Чтобы эти мысли начали обретать хоть какие-то очертания, на стадии 1/8 «атлетам» нужно проходить «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду — экс-нападающим «Реала», главным обидчиком «красно-белых» в последние годы (на его счету 21 гол в мадридских дерби). Пришла пора Симеоне доказать, что его тренерское долгожительство — не просто строчка в резюме.

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