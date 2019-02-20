Венгер провел встречу с президентом «ПСЖ»

По данным источника, на встрече специалисту было предложено сотрудничество с парижским клубом, однако позиция Венгера пока неясна.

«ПСЖ» может пригласить Венгера в роли посла клуба, либо же заменить им спортивного директора Антеро Энрике, работой которого, по информации ряда СМИ, в клубе недовольны.