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15:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Венгер провел встречу с президентом «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер провел встречу с президентом «ПСЖ» Насером Аль-Хелаифи, сообщает L’Equipe.

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Источник: AP 2019

По данным источника, на встрече специалисту было предложено сотрудничество с парижским клубом, однако позиция Венгера пока неясна.

«ПСЖ» может пригласить Венгера в роли посла клуба, либо же заменить им спортивного директора Антеро Энрике, работой которого, по информации ряда СМИ, в клубе недовольны.

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