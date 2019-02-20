СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть «Королевский клуб», сообщает Wales Online.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть «Королевский клуб», сообщает Wales Online.
По информации издания, руководство «Реала» готово расстаться с форвардом за 131 миллион фунтов (150 млн евро). Сообщается, что главным фаворитом на приобретение Бэйла является «Манчестер Юнайтед».
Согласно данным The Sun, руководство «сливочных» предпочло бы продать валлийца в «Челси».
Гаррет Бэйл защищает цвета «Реала» с 2013-го года. За это время форвард провел за команду 142 матча и забил 75 голов.
Вместе с командой Бэйл становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира.