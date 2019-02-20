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22:21 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть «Королевский клуб», сообщает Wales Online.

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Источник: Reuters

По информации издания, руководство «Реала» готово расстаться с форвардом за 131 миллион фунтов (150 млн евро). Сообщается, что главным фаворитом на приобретение Бэйла является «Манчестер Юнайтед».

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Согласно данным The Sun, руководство «сливочных» предпочло бы продать валлийца в «Челси».

Гаррет Бэйл защищает цвета «Реала» с 2013-го года. За это время форвард провел за команду 142 матча и забил 75 голов.

Вместе с командой Бэйл становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и четыре раза выигрывал Клубный чемпионат мира.

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