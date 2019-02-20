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20 февраля, источник: Vesti.kz

Видео голов победного матча «Кайрата» с дублем Исламхана и остановкой после потасовки

Футболисты «Кайрата» обыграли «Лори» из высшей лиги Армении, передает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеская встреча в Турции завершилась со счетом 4:2. На 79-й минуте между командами возникла потасовка, из-за которой судьи прервали матч на десять минут, а через некоторое время приняли решение не доигрывать его.

Дублем с пенальти у «Кайрата» отметился полузащитник Бауыржан Исламхан, а еще по разу забили хавбек Айбол Абикен и защитник Елдос Ахметов.

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Видео голов победного матча "Кайрата" с дублем Исламхана и остановкой после потасовки
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