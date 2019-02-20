Видео голов победного матча «Кайрата» с дублем Исламхана и остановкой после потасовки
Футболисты «Кайрата» обыграли «Лори» из высшей лиги Армении, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Кайрата» обыграли «Лори» из высшей лиги Армении, передает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеская встреча в Турции завершилась со счетом 4:2. На 79-й минуте между командами возникла потасовка,
Дублем с пенальти у «Кайрата» отметился полузащитник Бауыржан Исламхан, а еще по разу забили хавбек Айбол Абикен и защитник Елдос Ахметов.