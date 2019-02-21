Футболисты «Бордо» сыграли вничью с «Генгамом» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» поделил очки с «Генгамом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» поделил очки с «Генгамом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Бордо, завершилась со счетом 0:0.
|Эрик Бедуэ
|Жослен Гурвеннек
|1
|Бенуа Костиль
|16
|Марк-Орель Кайар
|3
|Серхи Паленсия
|5
|Педру Ребошу
|4
|Жюль Кунде
|15
|Жереми Сорбон
|14
|Вукашин Йованович
36′
|20
|Феликс Эбоа Эбоа
|29
|Максим Пундже
|25
|Шейк Траоре
|18
|Ярослав Плашил
|6
|Лебоганг Фири
77′
|26
|Тома Башич
|8
|Люка До
90+2′
|12
|Николя Де Превиль
|11
|Маркус Тюрам
|5
|Энрике Отавиу
62′
|7
|Людовик Блас
83′
|19
|Ясин Адли
|22
|Этьен Дидо
|8
|Янн Карамо
74′
|10
|Николя Бенезе
59′
|11
|Франсуа Камано
|24
|Маркюс Коко
|27
|Джош Маджа
46′
|26
|Нолан Ру
72′
|9
|Андреас Корнелиус
90+1′
|23
|Ронни Роделен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|7
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Вилли Делажо(Франция)