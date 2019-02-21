Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ2
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шальке-042
Манчестер Сити1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетико0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
20.02
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья2
Лацио0
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
18Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
00:22 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Бордо» сыграли вничью с «Генгамом» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Бордо» поделил очки с «Генгамом» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Бордо, завершилась со счетом 0:0.

Бордо
0:0
Первый тайм: 0:0
Генгам
Футбол, Франция, Тур 2320.02.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Эрик БедуэЖослен Гурвеннек
Составы команд
1Бенуа Костиль
16Марк-Орель Кайар
3Серхи Паленсия
5Педру Ребошу
4Жюль Кунде
15Жереми Сорбон
14Вукашин Йованович
36′
20Феликс Эбоа Эбоа
29Максим Пундже
25Шейк Траоре
18Ярослав Плашил
6Лебоганг Фири
77′
26Тома Башич
8Люка До
90+2′
12Николя Де Превиль
11Маркус Тюрам
5Энрике Отавиу
62′
7Людовик Блас
83′
19Ясин Адли
22Этьен Дидо
8Янн Карамо
74′
10Николя Бенезе
59′
11Франсуа Камано
24Маркюс Коко
27Джош Маджа
46′
26Нолан Ру
72′
9Андреас Корнелиус
90+1′
23Ронни Роделен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые7
7Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВилли Делажо(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бордо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Генгам
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Известный тренер объяснила причины неудач Медведевой
СМИ: «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Русские биатлонистки на ЧЕ проигрывают даже китаянкам
Чемпионка мира по фигурному катанию пропустит первенство планеты
ХК ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку
«Манчестер Сити» играет с «Шальке» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь