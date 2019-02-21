ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» дома победил «Монпелье» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» дома победил «Монпелье» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 5:1 в пользу «ПСЖ». Голы в составе победителей забили Левен Курзава (13-я минута), Анхель Ди Мария (45+1), Кристофер Нкунку (73) и Килиан Мбаппе (79). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Виторино Хилтон. У «Монпелье» отличился Флоран Молле (31).
«ПСЖ» с 65 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монпелье» с 38 баллами идет шестым.
|Томас Тухель
|Мишель Дер Закарян
|Левен Кюрзава
|13′
|Флоран Молле
|31′
|Анхель Ди Мария
|45+1′
|Кристофер Нкунку
|73′
|Виторину Илтон
|78′
|Кильян Мбаппе
|79′
|1
|Джанлуиджи Буффон
|40
|Бенжамен Леконт
|3
|Преснель Кимпембе
|2
|Рубен Агилар
|5
|Маркиньюс
|3
|Даниэль Конгре
|20
|Левен Кюрзава
|4
|Виторину Илтон
|6
|Марко Верратти
67′
|8
|Амбруаз Ойонго
59′
|23
|Юлиан Дракслер
|13
|Эйе Скири
|7
|Кильян Мбаппе
|25
|Флоран Молле
|24
|Кристофер Нкунку
|32
|Петар Шкулетич
|4
|Тило Керер
83′
|5
|Педру Мендеш
19′
|27
|Мусса Диаби
|31
|Николя Козза
|13
|Дани Алвес
64′77′
|14
|Дамьен Ле Таллек
81′
|31
|Колен Дагба
|7
|Поль-Бастьен Лан
|11
|Анхель Ди Мария
68′
|10
|Гаэтан Лаборд
74′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|6
|Саломон Самбия
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Франсуа Летексье(Франция)