ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 5:1 в пользу «ПСЖ». Голы в составе победителей забили Левен Курзава (13-я минута), Анхель Ди Мария (45+1), Кристофер Нкунку (73) и Килиан Мбаппе (79). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Виторино Хилтон. У «Монпелье» отличился Флоран Молле (31).