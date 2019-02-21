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01:23 (мск), источник: Р-Спорт

ПСЖ разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» дома победил «Монпелье» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в среду в Париже, завершилась со счетом 5:1 в пользу «ПСЖ». Голы в составе победителей забили Левен Курзава (13-я минута), Анхель Ди Мария (45+1), Кристофер Нкунку (73) и Килиан Мбаппе (79). Еще один мяч в собственные ворота отправил игрок гостей Виторино Хилтон. У «Монпелье» отличился Флоран Молле (31).

«ПСЖ» с 65 очками лидирует в чемпионате Франции, «Монпелье» с 38 баллами идет шестым.

ПСЖ
5:1
Первый тайм: 2:1
Монпелье
Футбол, Франция, Тур 1720.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельМишель Дер Закарян
Голы
Левен Кюрзава13′
Флоран Молле31′
Анхель Ди Мария45+1′
Кристофер Нкунку73′
Виторину Илтон78′
Кильян Мбаппе79′
Составы команд
1Джанлуиджи Буффон
40Бенжамен Леконт
3Преснель Кимпембе
2Рубен Агилар
5Маркиньюс
3Даниэль Конгре
20Левен Кюрзава
4Виторину Илтон
6Марко Верратти
67′
8Амбруаз Ойонго
59′
23Юлиан Дракслер
13Эйе Скири
7Кильян Мбаппе
25Флоран Молле
24Кристофер Нкунку
32Петар Шкулетич
4Тило Керер
83′
5Педру Мендеш
19′
27Мусса Диаби
31Николя Козза
13Дани Алвес
64′77′
14Дамьен Ле Таллек
81′
31Колен Дагба
7Поль-Бастьен Лан
11Анхель Ди Мария
68′
10Гаэтан Лаборд
74′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
6Саломон Самбия
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)14
9Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые2
11Фолы11
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФрансуа Летексье(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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