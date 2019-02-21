Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Все события
Фоторепортажи
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Он усилит любой клуб КПЛ». Почему Аршавин посоветовал «Кайрату» подписать хавбека «Кайсара»

В 2018 году Думан Нарзилдаев стал самым ярким футболистом «Кайсара», хотя играет оборонительного полузащитника. Его вызывал в сборную Казахстана Станимир Стойлов, а теперь он готов к полноценному дебюту при Михале Билеке. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбек прошел тернистый путь от первой лиги до одного самых котируемых хавбеков КПЛ.

Наверх

В ноябре прошлого года на прощальной пресс-конференции Андрей Аршавин неожиданно произнес следующую фразу: «Рекомендую “Кайрату” взять Нарзилдаева. Это игрок, который может помочь и соответствует уровню клуба. Генеральный директор кажется согласен со мной».

Андрей Сергеевич обычно был скуп на похвалу даже в сторону своих одноклубников, а тут выдал целую комплиментарную речь в сторону игрока «Кайсара». Так что же так впечатлило легенду «Зенита» в новобранце сборной Казахстана?

Нарзилдаев — современный полузащитник с набором важных качеств. До футбола Думан занимался дзюдо и велоспортом, и это помогло ему быть столь разносторонним в футболе. Мобильность, помноженная на атлетизм, и все это замиксовано со светлой футбольной головой.

Воспитанник кызылординского футбола поздно раскрылся (сейчас ему 25 лет) и свой лучший сезон провел в 2018 году. До этого хавбек лавировал между первой лигой и КПЛ и не был игроком основной обоймы.

В старт «Кайсара» в минувшем сезоне Нарзилдаев тоже ворвался не сразу. Лишь в пятом туре ему доверили место в основе, после чего он пропускал игры только из-за дисквалификаций. К слову, это является одним из недостатков или побочных эффектов его работы — насобирал 10 желтых карточек за 28 игр прошлого сезона.

Несмотря на оборонительные функции, Нарзилдаев успевал помогать и атаке. Четыре результативных действия за чемпионат — это немного, но надо учитывать, что «Кайсар» при Стойче Младенов в целом малорезультативная и очень прагматичная команда.

При этом именно Нарзилдаев принес две важные победы клубу в 2018 году. Сначала он забил в Костанае «Тоболу», где в итоге кызылординцы оформили самую красивую победу в сезоне (3:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

А потом Нарзилдаев прервал длинную безголевую серию команды роскошным ударом в игре с «Иртышом». «Кайсар» рисковал провести шестой матч без голов, но на 90-й минуте в Павлодаре 10-й номер принес гостям три очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Голы Нарзилдаева похожи — оба забиты с подбора, что еще раз подчеркивает его роль в «Кайсаре». Подключения из глубины, отборы, разгон атак, стандарты — вот его основные обязанности.

Символично, что Думан играет в одной команде с Максатом Байжановым, словно один приходит на смену другому — в Кызылорде эти сравнения звучат все чаще. Более того, Нарзилдаев в прошлом году отвоевал не только место в основе, но и заслужил капитанскую повязку.

Переход в «Кайрат» или в другой, более статусный, казахстанский клуб пока так и не состоялся, но практически нет сомнений, что это дело времени. Такого же мнения придерживается новый одноклубник Нарзилдаева — экс-хавбек сборной Казахстана Марат Хайруллин.

«Думан — хороший и важный игрок для команды. Он действительно может усилить любой клуб премьер-лиги», — считает Хайруллин.

В ноябре сообщалось об интересе к Нарзилдаеву со стороны «Астаны», но к новому сезону он пока готовится с родным «Кайсаром».

Если говорить о сборной, полузащитник «Кайсара» регулярно вызывался Стойловым на матчи Лиги наций, но так и не дебютировал. Вполне вероятно, что этот пробел будет восполнен в товарищеском матче с Молдовой, который пройдет сегодня, 21 февраля.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Тренер не любит меня". Что за бразилец стал игроком новичка КПЛ-2019
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь