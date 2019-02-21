«Он усилит любой клуб КПЛ». Почему Аршавин посоветовал «Кайрату» подписать хавбека «Кайсара»

В ноябре прошлого года на прощальной пресс-конференции Андрей Аршавин неожиданно произнес следующую фразу: «Рекомендую “Кайрату” взять Нарзилдаева. Это игрок, который может помочь и соответствует уровню клуба. Генеральный директор кажется согласен со мной».

Андрей Сергеевич обычно был скуп на похвалу даже в сторону своих одноклубников, а тут выдал целую комплиментарную речь в сторону игрока «Кайсара». Так что же так впечатлило легенду «Зенита» в новобранце сборной Казахстана?

Нарзилдаев — современный полузащитник с набором важных качеств. До футбола Думан занимался дзюдо и велоспортом, и это помогло ему быть столь разносторонним в футболе. Мобильность, помноженная на атлетизм, и все это замиксовано со светлой футбольной головой.

Воспитанник кызылординского футбола поздно раскрылся (сейчас ему 25 лет) и свой лучший сезон провел в 2018 году. До этого хавбек лавировал между первой лигой и КПЛ и не был игроком основной обоймы.

В старт «Кайсара» в минувшем сезоне Нарзилдаев тоже ворвался не сразу. Лишь в пятом туре ему доверили место в основе, после чего он пропускал игры только из-за дисквалификаций. К слову, это является одним из недостатков или побочных эффектов его работы — насобирал 10 желтых карточек за 28 игр прошлого сезона.

Несмотря на оборонительные функции, Нарзилдаев успевал помогать и атаке. Четыре результативных действия за чемпионат — это немного, но надо учитывать, что «Кайсар» при Стойче Младенов в целом малорезультативная и очень прагматичная команда.

При этом именно Нарзилдаев принес две важные победы клубу в 2018 году. Сначала он забил в Костанае «Тоболу», где в итоге кызылординцы оформили самую красивую победу в сезоне (3:0).

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А потом Нарзилдаев прервал длинную безголевую серию команды роскошным ударом в игре с «Иртышом». «Кайсар» рисковал провести шестой матч без голов, но на 90-й минуте в Павлодаре 10-й номер принес гостям три очка.

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Голы Нарзилдаева похожи — оба забиты с подбора, что еще раз подчеркивает его роль в «Кайсаре». Подключения из глубины, отборы, разгон атак, стандарты — вот его основные обязанности.

Символично, что Думан играет в одной команде с Максатом Байжановым, словно один приходит на смену другому — в Кызылорде эти сравнения звучат все чаще. Более того, Нарзилдаев в прошлом году отвоевал не только место в основе, но и заслужил капитанскую повязку.

Переход в «Кайрат» или в другой, более статусный, казахстанский клуб пока так и не состоялся, но практически нет сомнений, что это дело времени. Такого же мнения придерживается новый одноклубник Нарзилдаева — экс-хавбек сборной Казахстана Марат Хайруллин.

«Думан — хороший и важный игрок для команды. Он действительно может усилить любой клуб премьер-лиги», — считает Хайруллин.

В ноябре сообщалось об интересе к Нарзилдаеву со стороны «Астаны», но к новому сезону он пока готовится с родным «Кайсаром».