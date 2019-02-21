Футболисту «Кайрата» сломали челюсть в ходе потасовки в товарищеском матче — СМИ

«По неподтвержденной информации, 25-летнему польскому полузащитнику Конраду Вжесиньски сломали челюсть в ходе потасовки во время товарищеского матча против армянского клуба «Лори».

Потасовка между игроками «Кайрата» и армянского клуба началась на 75-й минуте матча по причине межнациональной розни. Спустя 10 минут разбирательств, судейская бригада из Беларуси приняла решение досрочно завершить матч со счетом — 4:2 в пользу алматинцев, — говорится в сообщении.