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09:57 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисту «Кайрата» сломали челюсть в ходе потасовки в товарищеском матче — СМИ

Польскому полузащитнику алматинского «Кайрата» Конраду Вжесиньски сломали челюсть, сообщает KazFootball.kz.

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«По неподтвержденной информации, 25-летнему польскому полузащитнику Конраду Вжесиньски сломали челюсть в ходе потасовки во время товарищеского матча против армянского клуба «Лори».

Потасовка между игроками «Кайрата» и армянского клуба началась на 75-й минуте матча по причине межнациональной розни. Спустя 10 минут разбирательств, судейская бригада из Беларуси приняла решение досрочно завершить матч со счетом — 4:2 в пользу алматинцев, — говорится в сообщении.

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