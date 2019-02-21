Ясинский о Дядюне: Пока не срослось. И дело даже не в финансах. Есть другие нюансы

Источник: Tribuna.com Беларусь

— Вы говорите о том, что «Витебску» нужен игрок атаки. Некоторое время назад на просмотре был российский нападающий Владимир Дядюн. Почему не смогли с ним договориться?

— Как это покорректнее сказать… Если коротко и особо не вникая в детали, пока не срослось. И дело даже не в финансах, как это может показаться. Есть другие нюансы, которые встают на первый план при работе с такими футболистами. Поэтому нельзя сказать, что мы не захотели подписывать или Владимир отказался. «Витебску» такой нападающий нужен, но пока не можем его взять.

— Речь об агентах?