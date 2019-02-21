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10:37 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Ясинский о Дядюне: Пока не срослось. И дело даже не в финансах. Есть другие нюансы

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прояснил ситуацию с форвардом Владимиром Дядюном.

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Источник: Tribuna.com Беларусь

— Вы говорите о том, что «Витебску» нужен игрок атаки. Некоторое время назад на просмотре был российский нападающий Владимир Дядюн. Почему не смогли с ним договориться?

— Как это покорректнее сказать… Если коротко и особо не вникая в детали, пока не срослось. И дело даже не в финансах, как это может показаться. Есть другие нюансы, которые встают на первый план при работе с такими футболистами. Поэтому нельзя сказать, что мы не захотели подписывать или Владимир отказался. «Витебску» такой нападающий нужен, но пока не можем его взять.

— Речь об агентах?

— Нет, они здесь ни при чем. Сейчас агенты действительно играют большую роль в жизнь футболистов, но, мне кажется, эта она немного преувеличена. Спортсмены ведь не рабы — у них есть свое мнение, поэтому иногда они могут высказать пожелания. Неправильно говорить, что Дядюна не подписали из-за агентов. Мы напрямую с ним общались, много разговаривали, по пока результат такой, какой есть, — сказал Ясинский.

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