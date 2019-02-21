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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Сала мог подписать недействительный контракт с «Кардифф Сити»

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала мог подписать недействительный контракт с «Кардифф Сити».

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Источник: AP 2019

Как сообщает The Telegraph, выяснилось, что контракт не соответствовал правилам АПЛ и был возвращён для подписания пересмотренного соглашения ещё до авиакатастрофы.

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

В настоящее время «Нант» готовит жалобу в ФИФА на «Кардифф Сити», который до сих пор не оплатил трансфер Салы.

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