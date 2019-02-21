СМИ: «Кардифф» и «Нант» договорились об отсрочке выплаты €6,5 млн за переход Салы

Источник: AP 2019

Первоначально валлийцы должны были выплатить французам эту сумму 20 февраля, однако руководство команды из Франции согласилось на отсрочку платежа с учетом просьбы «Кардиффа», ожидающего результаты расследования гибели Салы. Уроженец Аргентины погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере 5 млн фунтов. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

«Кардифф» отказывался выплачивать сумму трансфера «Нанту», добиваясь от французского клуба ответов на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца: кто организовал полет, почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.