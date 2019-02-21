Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Все события
Фоторепортажи
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
12:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Кардифф» и «Нант» договорились об отсрочке выплаты €6,5 млн за переход Салы

ТАСС, 21 февраля. Клуб из Уэльса «Кардифф» и французский «Нант» договорились перенести на неделю — до 27 февраля — дату выплаты первого транша в размере более ?5 млн (€6,5 млн) за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который обошелся валлийцам в ?15 млн (€19,5 млн). Об этом сообщает британская газета The Independent.

Наверх
Источник: AP 2019

Первоначально валлийцы должны были выплатить французам эту сумму 20 февраля, однако руководство команды из Франции согласилось на отсрочку платежа с учетом просьбы «Кардиффа», ожидающего результаты расследования гибели Салы. Уроженец Аргентины погиб 21 января в результате крушения легкомоторного самолета PA 46 Malibu в районе Нормандских островов в проливе Ла-Манш. За два дня до трагедии Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф».

«Нант» потребовал от валлийцев заплатить за переход в «Кардифф» Салы, когда тот еще числился пропавшим без вести, пригрозив в случае невыполнения условий сделки судебным иском. Согласно условиям контракта, сумма за переход футболиста должна быть погашена клубом из Уэльса в рассрочку в течение трех лет, поэтому «Нант» настоял на выплате первого транша в размере 5 млн фунтов. Стороны достигли договоренности о сумме контракта 19 января, а через два дня международный сертификат о переходе аргентинца был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Уэльса.

«Кардифф» отказывался выплачивать сумму трансфера «Нанту», добиваясь от французского клуба ответов на ряд вопросов, связанных с переходом аргентинца: кто организовал полет, почему Салу отправили ночью на одномоторном самолете в сложных условиях, без адекватной аварийной аппаратуры, а также имел ли пилот Дэвид Ибботсон лицензию для перевозки коммерческих пассажиров.

«Кардифф» также заявил о намерении обратиться в полицию, Международную федерацию футбола и Английскую премьер-лигу с целью проведения ими расследования обстоятельств «сомнительного трансфера» Салы.

Кардифф Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов, «Атлетико» — ноль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь