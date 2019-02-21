«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба

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29-летний нападающий сборной Уэльса не выдерживает конкуренции в мадридском клубе, пишет издание. Нынешний наставник сливочных Сантьяго Солари предпочитает задействовать на его позиции 18-летнего бразильского вингера Винисиуса Джуниора или испанца Лукаса Васкеса.

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В клубе рассматривают вопрос о продаже Бэйла в летнее трансферное окно. Возможно, футболист станет частью сделки по трансферу полузащитников Эдена Азара и Кристиана Эриксена, принадлежащих «Челси» и «Тоттенхэму» соответственно.

В нынешнем сезоне валлиец отметился 12 забитыми мячами в 30 играх. Однако с 27 января (после возвращения в строй после травмы) футболист всего дважды появился в стартовом составе «Реала».