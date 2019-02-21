Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» предложила Сарри занять пост главного тренера в следующем сезоне

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри, который рискует лишиться своего поста в ближайшее время, может летом вернуться к работе на родине.

Наверх
Источник: AFP 2019

Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica, в услугах специалиста заинтересована «Рома». Руководство «волков» рассматривает увольнение нынешнего наставника Эусебио Ди Франческо, под руководством которого команда демонстрирует не лучшие результаты в этом сезоне.

По информации источника, советник президента «Ромы» Джеймса Паллотты уже дважды связывался с Сарри по телефону, а также успел провести с ним встречу в Лондоне, где предложил ему перебраться в итальянский клуб летом.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает в качестве замены Сарри бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, который также является легендой лондонского клуба.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Российская фигуристка поразила зрителей откровенным костюмом!
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
«Реал» задумал продать самого дорогого игрока в истории клуба
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
Вяльбе: Губерниев переступает грань, это не лицо комментатора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь