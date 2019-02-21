«Рома» предложила Сарри занять пост главного тренера в следующем сезоне

Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica, в услугах специалиста заинтересована «Рома». Руководство «волков» рассматривает увольнение нынешнего наставника Эусебио Ди Франческо, под руководством которого команда демонстрирует не лучшие результаты в этом сезоне.



По информации источника, советник президента «Ромы» Джеймса Паллотты уже дважды связывался с Сарри по телефону, а также успел провести с ним встречу в Лондоне, где предложил ему перебраться в итальянский клуб летом.



Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает в качестве замены Сарри бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и наставника «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда, который также является легендой лондонского клуба.