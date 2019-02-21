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13:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нант» оштрафован за файеры, зажжённые болельщиками в честь Салы

Дисциплинарная комиссия Лиги 1 оштрафовала «Нант» на € 16,5 тыс. после того, как болельщики зажгли файеры и бросали их во время матча чемпионата Франции против «Сент-Этьена» 30 января в честь нападающего Эмилиано Салы.

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Источник: Reuters

Это была первая игра клуба после того, как аргентинец пропал без вести. Также «Нант» оштрафован на € 4,5 тыс. за аналогичное поведение фанатов в игре против «Нима».

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

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