Неймар пройдет курс лечения в Бразилии
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от травмы 5-й плюсневой кости, на 10 дней отправится в Бразилию, где продолжит восстанавливаться от полученного повреждения, сообщает официальный сайт парижан.
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от травмы 5-й плюсневой кости, на 10 дней отправится в Бразилию, где продолжит восстанавливаться от полученного повреждения, сообщает официальный сайт парижан.
Неймар в сопровождении клубных врачей будет проходить специальный курс лечения.
Напомним, что 27-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура" (2:0) и будет восстанавливаться около 10 недель.