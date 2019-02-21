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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар пройдет курс лечения в Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от травмы 5-й плюсневой кости, на 10 дней отправится в Бразилию, где продолжит восстанавливаться от полученного повреждения, сообщает официальный сайт парижан.

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Источник: AP 2019

Неймар в сопровождении клубных врачей будет проходить специальный курс лечения.

Напомним, что 27-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура"​ (2:0) и будет восстанавливаться около 10 недель.

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