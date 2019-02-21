«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с Лассана Диарра
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте сообщил, что расторг контракт с
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте сообщил, что расторг контракт с
Действие договора, рассчитанного до 30 июня 2019 года, прекращено по взаимному согласию сторон.
«Клуб благодарит Лассана за его профессионализм во время его пребывания в Париже и желает ему всего наилучшего, в каком бы направлении ни развивалась его карьера», — говорится в сообщении.
Диарра перешел в парижскую команду в январе прошлого года, в общей сложности провел за клуб 19 матчей, в текущем сезоне — четыре. Полузащитник выступал за «Анжи» в 2012—2013 годах, игроком «Локомотива» был в 2013—2014 годах.
Как сообщали французские СМИ, 33-летний Диарра последнее время сосредоточился на продвижении собственного бренда энергетического напитка.