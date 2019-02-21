«ПСЖ» объявил о расторжении контракта с Лассана Диарра

Действие договора, рассчитанного до 30 июня 2019 года, прекращено по взаимному согласию сторон.

«Клуб благодарит Лассана за его профессионализм во время его пребывания в Париже и желает ему всего наилучшего, в каком бы направлении ни развивалась его карьера», — говорится в сообщении.

Диарра перешел в парижскую команду в январе прошлого года, в общей сложности провел за клуб 19 матчей, в текущем сезоне — четыре. Полузащитник выступал за «Анжи» в 2012—2013 годах, игроком «Локомотива» был в 2013—2014 годах.