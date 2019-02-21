В Туркестанской области могут создать клуб КПЛ без легионеров

Как передает пресс-служба акима Туркестанской области, рассказывая о планах по развитию спорта, Кырыкбаев подчеркнул, что против привлечения иностранных легионеров, а озвучив цели воспитанию своих чемпионов.

Так, среди прочих задач — создание профессионального футбольного клуба, а также строительство современного закрытого стадиона.

«Привлекаем в регион сильных спортсменов и тренеров, но все они граждане нашей страны.

Я против того, чтобы приглашать иностранных легионеров. Они зарабатывают деньги, а потом уезжают в родную страну. Бекзат, Мухтархан, Ермахан — все они из сельских глубинок. Можно самим воспитывать таких чемпионов.

В ближайшем будущем в Туркестане появятся современный закрытый стадион и другие объекты.

Планируем открыть спортивный клуб «Туран» для людей с ограниченными возможностями, профессиональный боксерский клуб «Туркестан», школу стрельбы, специализированную детско-юношескую футбольную школу, школу высшего спортивного мастерства.

Наша главная цель — завоевать лицензии на Олимпиаду в Токио. Ждем побед от дзюдоиста Дидара Хамзы, боксеров Кайрата Ералиева и Бека Нурмагамбета и других спортсменов.

Хотим создать футбольный клуб «Туран». Это будет сильная команда, которая будет играть в премьер-лиге. Также будет открыта детско-юношеская футбольная школа, — заявил.