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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

В Туркестанской области могут создать клуб КПЛ без легионеров

В Туркестанской области будет создан футбольный клуб для участия в премьер-лиге. Об этом сообщил руководитель местного управления спорта и физической культуры Полат Кырыкбаев.

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Как передает пресс-служба акима Туркестанской области, рассказывая о планах по развитию спорта, Кырыкбаев подчеркнул, что против привлечения иностранных легионеров, а озвучив цели воспитанию своих чемпионов.

Так, среди прочих задач — создание профессионального футбольного клуба, а также строительство современного закрытого стадиона.

«Привлекаем в регион сильных спортсменов и тренеров, но все они граждане нашей страны.

Я против того, чтобы приглашать иностранных легионеров. Они зарабатывают деньги, а потом уезжают в родную страну. Бекзат, Мухтархан, Ермахан — все они из сельских глубинок. Можно самим воспитывать таких чемпионов.

В ближайшем будущем в Туркестане появятся современный закрытый стадион и другие объекты.

Планируем открыть спортивный клуб «Туран» для людей с ограниченными возможностями, профессиональный боксерский клуб «Туркестан», школу стрельбы, специализированную детско-юношескую футбольную школу, школу высшего спортивного мастерства.

Наша главная цель — завоевать лицензии на Олимпиаду в Токио. Ждем побед от дзюдоиста Дидара Хамзы, боксеров Кайрата Ералиева и Бека Нурмагамбета и других спортсменов.

Хотим создать футбольный клуб «Туран». Это будет сильная команда, которая будет играть в премьер-лиге. Также будет открыта детско-юношеская футбольная школа, — заявил.

Отмечается, что в прошлом году спортсмены области на республиканских чемпионатах и первенствах завоевали 387 золотых, 382 серебряные и 365 бронзовых медалей. С чемпионатов Азии местные атлеты привезли 73 золотых, 58 серебряных и 38 бронзовых наград. На мировых чемпионатах и Кубках туркестанские спортсмены завоевали 32 золотые, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей. По две золотые и серебряные медали, а также пять бронзовых привезли туркестанцы с летних Азиатских игр, которые прошли в Индонезии.

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