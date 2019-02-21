В Туркестанской области могут создать клуб КПЛ без легионеров
В Туркестанской области будет создан футбольный клуб для участия в
В Туркестанской области будет создан футбольный клуб для участия в
Как передает
Так, среди прочих задач — создание профессионального футбольного клуба, а также строительство современного закрытого стадиона.
«Привлекаем в регион сильных спортсменов и тренеров, но все они граждане нашей страны.
Я против того, чтобы приглашать иностранных легионеров. Они зарабатывают деньги, а потом уезжают в родную страну. Бекзат, Мухтархан, Ермахан — все они из сельских глубинок. Можно самим воспитывать таких чемпионов.
В ближайшем будущем в Туркестане появятся современный закрытый стадион и другие объекты.
Планируем открыть спортивный клуб «Туран» для людей с ограниченными возможностями, профессиональный боксерский клуб «Туркестан», школу стрельбы, специализированную
Наша главная цель — завоевать лицензии на Олимпиаду в Токио. Ждем побед от дзюдоиста Дидара Хамзы, боксеров Кайрата Ералиева и Бека Нурмагамбета и других спортсменов.
Хотим создать футбольный клуб «Туран». Это будет сильная команда, которая будет играть в
Отмечается, что в прошлом году спортсмены области на республиканских чемпионатах и первенствах завоевали 387 золотых, 382 серебряные и 365 бронзовых медалей. С чемпионатов Азии местные атлеты привезли 73 золотых, 58 серебряных и 38 бронзовых наград. На мировых чемпионатах и Кубках туркестанские спортсмены завоевали 32 золотые, 15 серебряных и 16 бронзовых медалей. По две золотые и серебряные медали, а также пять бронзовых привезли туркестанцы с летних Азиатских игр, которые прошли в Индонезии.