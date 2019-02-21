«Барселона» интересуется Рашфордом
Руководство каталонской «Барселоны» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство каталонской «Барселоны» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт 21-летнего форварда с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2020 года. Ранее
«Барселона», вероятно, попытается приобрести Рашфорда предстоящим летом, но «МЮ» вряд ли захочет расставаться с одним из своих ключевых игроков атаки. Кроме того в соглашении Маркуса нет фиксированной суммы отступных, что сильно повысит стоимость возможного трансфера.
В нынешнем сезоне английской