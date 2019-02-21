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18:44 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Минское «Динамо» продолжит играть на одноименном стадионе в новом сезоне

Планируется, что в предстоящем сезоне минское «Динамо» продолжит проводить домашние матчи на одноименном стадионе.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом корреспонденту Tribuna.com сообщил заместитель генерального директора стадиона по основной деятельности Анатолий Возняк.

Клуб сможет использовать арену, когда она не будет задействована для проведения Европейских игр.

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