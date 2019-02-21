Минское «Динамо» продолжит играть на одноименном стадионе в новом сезоне
Планируется, что в предстоящем сезоне минское «Динамо» продолжит проводить домашние матчи на одноименном стадионе.
Планируется, что в предстоящем сезоне минское «Динамо» продолжит проводить домашние матчи на одноименном стадионе.
Об этом корреспонденту Tribuna.com сообщил заместитель генерального директора стадиона по основной деятельности Анатолий Возняк.
Клуб сможет использовать арену, когда она не будет задействована для проведения Европейских игр.