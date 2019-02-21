«Астана» отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с брестским «Динамо»
Футболисты «Астаны» сыграли в результативную ничью с брестским «Динамо» на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли в результативную ничью с брестским «Динамо» на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встречу пропускали защитник Дмитрий Шомко, полузащитник Юрий Перцух и нападающий Роман Муртазаев. Все трое вышли в это время на поле в другом товарищеском матче — в составе сборной Казахстана, которая встречалась с неофициальной игре с Молдовой.
Также встречу пропускал основной вратарь и капитан команды Ненад Эрич.
В первом тайме футболисты «Астаны» пропустили два гола, а во втором вернули ничью на табло. Отличились Лев Скворцов и Серикжан Мужиков.