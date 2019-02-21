«Астана» отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с брестским «Динамо»

Встречу пропускали защитник Дмитрий Шомко, полузащитник Юрий Перцух и нападающий Роман Муртазаев. Все трое вышли в это время на поле в другом товарищеском матче — в составе сборной Казахстана, которая встречалась с неофициальной игре с Молдовой.