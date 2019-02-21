Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола госпитализирован

Ранее Дзола перенес операцию, из-за которой он пропустил матч 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2) в понедельник. Отмечается, что отсутствие помощника делает будущее главного тренера «Челси» Маурицио Сарри еще более неопределенным.