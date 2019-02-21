Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола госпитализирован
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассистент главного тренера английского футбольного клуба «Челси» Джанфранко Дзола во второй раз госпитализирован
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассистент главного тренера английского футбольного клуба «Челси» Джанфранко Дзола во второй раз госпитализирован
Ранее Дзола перенес операцию,
Ранее СМИ сообщали, что Дзола может временно возглавить «Челси» в случае увольнения Сарри до конца нынешнего сезона, пока клуб ищет нового главного тренера.