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21:51 (мск), источник: Р-Спорт

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола госпитализирован

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ассистент главного тренера английского футбольного клуба «Челси» Джанфранко Дзола во второй раз госпитализирован из-за осложнений после операции по удалению камней из желчного пузыря, сообщает Daily Mail.

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Источник: AFP 2019

Ранее Дзола перенес операцию, из-за которой он пропустил матч 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2) в понедельник. Отмечается, что отсутствие помощника делает будущее главного тренера «Челси» Маурицио Сарри еще более неопределенным.

Ранее СМИ сообщали, что Дзола может временно возглавить «Челси» в случае увольнения Сарри до конца нынешнего сезона, пока клуб ищет нового главного тренера.

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 21.02.2019, 23:00

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