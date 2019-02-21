Вук Рашович: От Чижа давления было побольше, чем от шейхов «Аль-Дафре»

— От Юрия Александровича, наверное, побольше. Но нужно понимать: Чиж всегда хочет как лучше. Когда прессинговал меня, я чувствовал, чего он ждет от нас. И как это сделать. Он оказывал давление на меня, я — на команду. Это иногда бывает и полезно. Мы все-таки прошли в Лигу Европы, хотя было непросто. Вы же помните, кто был в соперниках: «Цюрих», «Зальцбург»… Да и БАТЭ мы тогда обыграли. А ведь в том сезоне только «Барселона» и минское «Динамо» победили «желто-синих» на «Борисов-Арене». «Шахтер» тоже обыгрывали. Приятные воспоминания. Думаю, если бы мы приобрели еще двух-трех футболистов, поборолись бы за золото. Но в итоге — серебро с группой Лиги Европы. Тоже неплохо, — сказал Рашович.