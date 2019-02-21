Бывший футболист «Анжи» и «Локомотива» Диарра расторг контракт с ПСЖ

«Я открываю новую страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах», — написал 33-летний Диарра.

В составе французского клуба футболист провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Диарра выступал за такие команды, как английские «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», французский «Марсель». С 2012 по 2014 год француз играл в России за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив». Также на счету Диарра 33 матча за сборную Франции.