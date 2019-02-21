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21:43 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Анжи» и «Локомотива» Диарра расторг контракт с ПСЖ

ТАСС, 21 февраля. Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Анжи» и «Локомотив» Лассана Диарра объявил о расторжении контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Instagram футболиста.

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Источник: AFP 2019
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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2019 года.

«Я открываю новую страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах», — написал 33-летний Диарра.

В составе французского клуба футболист провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Диарра выступал за такие команды, как английские «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», французский «Марсель». С 2012 по 2014 год француз играл в России за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив». Также на счету Диарра 33 матча за сборную Франции.

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