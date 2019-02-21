Бывший футболист «Анжи» и «Локомотива» Диарра расторг контракт с ПСЖ
ТАСС, 21 февраля. Бывший футболист клубов Российской
ТАСС, 21 февраля. Бывший футболист клубов Российской
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2019 года.
«Я открываю новую страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах», — написал 33-летний Диарра.
В составе французского клуба футболист провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Ранее Диарра выступал за такие команды, как английские «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», французский «Марсель». С 2012 по 2014 год француз играл в России за махачкалинский «Анжи» и московский «Локомотив». Также на счету Диарра 33 матча за сборную Франции.