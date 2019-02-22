Клуб КПЛ подписал форварда из Европы с опытом игры за сборную

Форвард является воспитанником софийской молодежной академии ЦСКА. На родине также выступал за «Академику», «Этыр», «Несебар», «Добруджу», «Славию». С лета прошлого года защищал цвета армянского «Арарата» и весьма удачно: в 17 играх забил десять голов.

21 августа 2017 года Димитров был впервые в своей карьере вызван в сборную Болгарии главным тренером Петаром Хубчевым в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 против Швеции и Голландии. Дебютировал во встрече против Швеции (3:2), заменив на 83-й минуте Ивелина Попова. Всего в его активе два матча за национальную команду.