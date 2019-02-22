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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал форварда из Европы с опытом игры за сборную

«Жетысу» до конца года подписал контракт с 29-летним болгарским нападающим Ивайло Димитровым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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Форвард является воспитанником софийской молодежной академии ЦСКА. На родине также выступал за «Академику», «Этыр», «Несебар», «Добруджу», «Славию». С лета прошлого года защищал цвета армянского «Арарата» и весьма удачно: в 17 играх забил десять голов.

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21 августа 2017 года Димитров был впервые в своей карьере вызван в сборную Болгарии главным тренером Петаром Хубчевым в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 против Швеции и Голландии. Дебютировал во встрече против Швеции (3:2), заменив на 83-й минуте Ивелина Попова. Всего в его активе два матча за национальную команду.

Отметим, что трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.

Руслан Ошуров  

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