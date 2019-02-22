Клуб КПЛ подписал форварда из Европы с опытом игры за сборную
«Жетысу» до конца года подписал контракт с 29-летним болгарским нападающим Ивайло Димитровым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
«Жетысу» до конца года подписал контракт с 29-летним болгарским нападающим Ивайло Димитровым, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.
Форвард является воспитанником софийской молодежной академии ЦСКА. На родине также выступал за «Академику», «Этыр», «Несебар», «Добруджу», «Славию». С лета прошлого года защищал цвета армянского «Арарата» и весьма удачно: в 17 играх забил десять голов.
21 августа 2017 года Димитров был впервые в своей карьере вызван в сборную Болгарии главным тренером Петаром Хубчевым в преддверии отборочных матчей чемпионата мира-2018 против Швеции и Голландии. Дебютировал во встрече против Швеции (3:2), заменив на 83-й минуте Ивелина Попова. Всего в его активе два матча за национальную команду.
Отметим, что трансферное окно в КПЛ открыто с 11 января по 3 апреля.
Руслан Ошуров