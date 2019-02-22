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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ усилился форвардом из Сербии и экс-вратарем сборной Казахстана

Состав «Иртыша» пополнили два новичка — 23-летний сербский нападающий Милан Миросавлев и 31-летний казахстанский вратарь Антон Цирин, передает корреспондент Vesti.kz.

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До переезда в КПЛ Миросавлев выступал за сербские «Хайдук Кула», «Долину», «Пролетер», «Братство», «Войводину», черногорскую «Будучност». В прошлом году он забил десять голов в 12 играх за «Пролетер».

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Цирин является воспитанником павлодарского футбола. Прежде уже играл за «Иртыш» с 2006 по 2012 и с 2015 по 2016 годы, также в расположении команды находился в 2017-м. Помимо этого, играл и за другие клубы КПЛ — «Акжайык», «Жетысу», «Атырау», «Окжетпес», «Кайсар», «Кызыл-Жар СК».

10 августа 2011 года дебютировал за сборную Казахстана в товарищеской встрече против Сирии (1:1). Всего в его активе две игры за национальную команду.

Отметим, что в сезоне 2018 года «Иртыш» финишировал на десятом месте и поэтому был вынужден отстаивать прописку в КПЛ в переходных играх с «Кыраном» из первой лиги. По итогам двухраундового противостояния павлодарцы оказались сильнее с общим счетом 5:1 (3:0, 2:1).

Руслан Ошуров  

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