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12:02 (мск), источник: Р-Спорт

Сарри опроверг информацию о переговорах с «Ромой»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он вступил в переговоры с руководством итальянской «Ромы», сообщает Би-би-си.

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Источник: AFP 2019

По данным La Repubblica, итальянский специалист в Лондоне провел встречу с президентом «Ромы» Джеймсом Паллоттой.

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Издание утверждает, что нынешний тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо с большой вероятностью покинет пост по окончании сезона. Кандидатура Сарри рассматривается руководством итальянского клуба в качестве основной.

Отвечая на вопрос, контактировал ли он с представителями «Ромы», Сарри заявил: «Конечно, нет, мой контракт с “Челси” рассчитан на следующий сезон, поэтому это (назначение в римский клуб) невозможно».

Ранее британские СМИ сообщали, что Сарри может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.

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