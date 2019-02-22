Сарри опроверг информацию о переговорах с «Ромой»

По данным La Repubblica, итальянский специалист в Лондоне провел встречу с президентом «Ромы» Джеймсом Паллоттой.
Издание утверждает, что нынешний тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо с большой вероятностью покинет пост по окончании сезона. Кандидатура Сарри рассматривается руководством итальянского клуба в качестве основной.
Отвечая на вопрос, контактировал ли он с представителями «Ромы», Сарри заявил: «Конечно, нет, мой контракт с “Челси” рассчитан на следующий сезон, поэтому это (назначение в римский клуб) невозможно».
Ранее британские СМИ сообщали, что Сарри может быть отправлен в отставку в случае поражения от «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.