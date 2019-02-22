«Реал» уговорил Модрича остаться

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

По информации издания, хорват согласился продлить соглашение с клубом до 2021 года. Таким образом, к моменту окончания договора игроку будет 36 лет. Срок действующего контракта Модрича истекает летом 2020 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В конце декабря 2018 года сообщалось, что полузащитник отверг предложение «Реала» о новом контракте. Он ждал, что клуб предложит ему улучшенные условия и в то же время изучал вариант с переходом в миланский «Интер». Помимо этого Модричем интересовался туринский «Ювентус».