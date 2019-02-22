«Казахский Месси» Сейдахмет станет игроком «Кайрата»?
Алматинский «Кайрат» снова начал вести переговоры на предмет перехода нападающего сборной Казахстана по футболу и клуба российской
Алматинский «Кайрат» снова начал вести переговоры на предмет перехода нападающего сборной Казахстана по футболу и клуба российской
В ближайшее время, если стороны договорятся, «Кайрат» официально объявит о переходе. Ранее «Кайрат» уже интересовался Сейдахметом, однако травма, полученная им на сборе национальной команды в ноябре прошлого года, вынудила отказаться от трансфера 19-летнего футболиста.
Председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев в январе побывал в расположении «Уфы» на Кипре, где встречался с руководителем Шамилем Газизовым.
Напомним, что 19-летний Сейдахмет в межсезонье восстановился от травмы, которую получил в ноябре в сборной Казахстана — он на тренировке столкнулся с тогдашним
В историю национальной команды Сейдахмет вошел как самый юный автор гола. За сборную он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.
В «Уфу» Сейдахмет перешел год назад. В прошлом сезоне он провел только два матча в российской