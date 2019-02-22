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12:57 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков

Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.

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Источник: AP 2019

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Английский клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков.

Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.

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