ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.