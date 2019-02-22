ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков
Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.
Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила лондонскому «Челси» регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых футболистов, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Английский клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков.
Футбольная ассоциация Англии наказана штрафом в размере 510 тысяч франков.