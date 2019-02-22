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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила о подписании футболиста из Хорватии

«Астана» на своем официальном сайте объявила о подписании хорватского футболиста Луки Шимуновича. Контракт 21-летнего хорвата с «Астаной» рассчитан на 3 года.

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«21-летний хорват является воспитанником клуба «НК Загреб», откуда отправился покорять Европу в «Спартак» (Юрмала), с которым стал чемпионом Латвии. После Прибалтики в карьере молодого хорвата значится «Шахтер» (Солигорск, Беларусь).

В еврокубках на счету Шимуновича две игры, причем первую он провел в квалификации Лиги чемпионов в составе «Спартака» на «Астана Арене». Та игра завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.

Лука может сыграть на нескольких позициях в обороне, а также в качестве опорного полузащитника", — говорится в сообщении.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость новичка «Астаны» оценивается в 100 тысяч евро.

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