«Астана» объявила о подписании футболиста из Хорватии

«21-летний хорват является воспитанником клуба «НК Загреб», откуда отправился покорять Европу в «Спартак» (Юрмала), с которым стал чемпионом Латвии. После Прибалтики в карьере молодого хорвата значится «Шахтер» (Солигорск, Беларусь).

В еврокубках на счету Шимуновича две игры, причем первую он провел в квалификации Лиги чемпионов в составе «Спартака» на «Астана Арене». Та игра завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.

Лука может сыграть на нескольких позициях в обороне, а также в качестве опорного полузащитника", — говорится в сообщении.