«Астана» объявила о подписании футболиста из Хорватии
«Астана» на своем официальном сайте объявила о подписании хорватского футболиста Луки Шимуновича. Контракт 21-летнего хорвата с «Астаной» рассчитан на 3 года.
«Астана» на своем официальном сайте объявила о подписании хорватского футболиста Луки Шимуновича. Контракт 21-летнего хорвата с «Астаной» рассчитан на 3 года.
«21-летний хорват является воспитанником клуба «НК Загреб», откуда отправился покорять Европу в «Спартак» (Юрмала), с которым стал чемпионом Латвии. После Прибалтики в карьере молодого хорвата значится «Шахтер» (Солигорск, Беларусь).
В еврокубках на счету Шимуновича две игры, причем первую он провел в квалификации Лиги чемпионов в составе «Спартака» на «Астана Арене». Та игра завершилась победой «Астаны» со счетом 1:0.
Лука может сыграть на нескольких позициях в обороне, а также в качестве опорного полузащитника", — говорится в сообщении.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость новичка «Астаны» оценивается в 100 тысяч евро.