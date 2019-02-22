ФК «Монако» объявил о назначении Олега Петрова на пост вице-президента
14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей
14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Петров назначен на пост
14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей
«Я благодарю членов совета директоров и президента Рыболовлева за оказанное доверие, — сказал Петров. — Это честь для меня — занять пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе. Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами».