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14:39 (мск), источник: ТАСС

ФК «Монако» объявил о назначении Олега Петрова на пост вице-президента

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба.

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Источник: AFP 2019

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Петров назначен на пост вице-президента футбольного клуба «Монако». Об этом говорится в заявлении клуба, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L’Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

«Я благодарю членов совета директоров и президента Рыболовлева за оказанное доверие, — сказал Петров. — Это честь для меня — занять пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе. Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами».

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