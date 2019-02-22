ФК «Монако» объявил о назначении Олега Петрова на пост вице-президента

Источник: AFP 2019

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Петров назначен на пост вице-президента футбольного клуба «Монако». Об этом говорится в заявлении клуба, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

14 февраля Вадим Васильев был освобожден от должностей вице-президента и генерального директора клуба. Французская газета L’Equipe со ссылкой на свои источники сообщала, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение освободить Васильева от занимаемых должностей в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.