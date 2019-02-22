СМИ: Модрич принял решение продлить контракт с футбольным клубом «Реал»

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 23 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

В составе «Реала» Модрич четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам, и был признан лучшим игроком турнира. В декабре 2018 года Модрич стал обладателем «Золотого мяча».