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15:54 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Модрич принял решение продлить контракт с футбольным клубом «Реал»

ТАСС, 22 февраля. Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич принял решение продлить контракт с командой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

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Источник: Reuters

По данным источника, новый контракт Модрича будет рассчитан до июня 2021 года. Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 23 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.

В составе «Реала» Модрич четыре раза стал победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам, и был признан лучшим игроком турнира. В декабре 2018 года Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

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