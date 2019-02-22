Украинский футболист отобрал карточки у судьи в матче с «Астаной»
Украинский полузащитник белорусского «Динамо-Брест» Александр Нойок отобрал карточки у судьи в матче с «Астаной», сообщает By.Tribuna.com.
Украинский полузащитник белорусского «Динамо-Брест» Александр Нойок отобрал карточки у судьи в матче с «Астаной», сообщает By.Tribuna.com.
На 57-й минуте
При этом «Динамо-Брест» не доигрывал матч в меньшинстве. По условия товарищеского матча, команды могли заменять удаленных игроков, поэтому вместо Кисляка на поле вышел полузащитник Павел Седько.
Сам же матч завершился результативной ничьей — 2:2. По ходу встречи «Динамо-Брест» вел со счетом 2:0, но «Астана» смогла уйти от поражения.
Отметим, что в 2018 году «Астана» в пятый раз стала чемпионом Казахстана, а «Динамо-Брест» стало бронзовым призером своей лиги и завоевало Кубок Беларуси.