Украинский футболист отобрал карточки у судьи в матче с «Астаной»

На 57-й минуте экс-хавбек «Иртыша» Сергей Кисляк заработал удаление после недовольства работой рефери, а за него пытался вступиться одноклубник Нойок. Украинец отобрал у судьи карточки, но это не помогло — арбитр вернул «рабочие инструменты» и отправил Кисляка с поля.

При этом «Динамо-Брест» не доигрывал матч в меньшинстве. По условия товарищеского матча, команды могли заменять удаленных игроков, поэтому вместо Кисляка на поле вышел полузащитник Павел Седько.

Сам же матч завершился результативной ничьей — 2:2. По ходу встречи «Динамо-Брест» вел со счетом 2:0, но «Астана» смогла уйти от поражения.