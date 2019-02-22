Участник группового раунда Лиги чемпионов продал своего игрока в «Астану»

В сообщении «Брюгге» подчеркивается, что речь идет не об аренде Ротариу, а о полноценном трансфере. Клуб не уточняет, за сколько продала 23-летнего игрока, чей контракт был рассчитан до лета 2020 года.

Сам «Брюгге» в 2017 году купил Ротариу за 2,5 миллиона евро у бухарестского «Динамо». Хавбек не сумел заиграть в брюссельском клубе, поэтому отдавался в аренду бельгийскому «Мускрону» и голландскому «АЗ Алкмаару», за который провел восемь матчей в первой половине сезона.

Читайте также «Астана» объявила о подписании футболиста из Хорватии

В 2014 году Ротариу интересовался «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба даже приезжали в Бухарест для личного знакомства с игроком.

Отметим, что «Брюгге» — действующий чемпион Бельгии, а в группе текущей Лиги чемпионов занял третье место, уступив испанскому «Атлетико» и немецкой «Боруссии» из Дортмунда, но обойдя «Монако» из чемпионата Франции.