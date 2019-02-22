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16:21 (мск), источник: Sport24

ФИФА забанила «Челси» на трансферном рынке на год. Азар и Игуаин в шоке

Маурицио Сарри теперь первым сбежит из Лондона.

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ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна — то есть летом 2019 и зимой 2020 года — за нарушение правил переходов несовершеннолетних игроков. Кроме того, клуб оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. За 90 дней клубу необходимо разобраться с нарушениями. «Челси» может оспорить санкции в апелляционном комитете.

В официальном заявлении ФИФА говорит, что «Челси» виновен сразу по двум пунктам. Согласно статье 19, международный трансфер может быть совершен только в том случае, если футболист достиг совершеннолетия. «Челси» забрал сразу 29 игроков, не достигших 18 лет. Кроме того, клуб Абрамовича заключал контракты с футболистами через третьих лиц без указания посредников, что также запрещено статьей 18bis.

Что это значит для «Челси»?

Прямо сейчас лондонцы в ужасной форме. В Англии то, как играет «Челси», называют «Сарри-болом» — 0:4 от «Борнмута», 0:6 от «Сити» и 0:2 от «Юнайтед» всего лишь за месяц. Команда Абрамовича упала на 6-е место в АПЛ, но считается главным фаворитом Лиги Европы. Но эти результаты никого не устраивают.

Теперь усиления в ближайшие два окна Сарри не дождется. Если конечно доработает до конца сезона, а не сбежит в «Рому».

Кто точно не останется в «Челси»?

Сейчас в обойме у Сарри два арендованных топ-игрока. Оба, естественно, не останутся в «Челси» по окончании сезона из-за запретов. Матео Ковачич вернется в «Реал», где еще может заиграть в основе. Шансы на это становятся еще более высокими, если Модрич уедет из Мадрида в один из топ-клубов Италии.

А вот Гонсало Игуаин явно не рассчитывал ехать обратно в «Ювентус». Аргентинский форвард бросил Милан ради «Челси», который летом смог бы либо продлить аренду еще на год за 18 млн евро, либо выкупить за 36. Сейчас ни того, ни другого точно не произойдет, а в Турине Игуаина уже не ждут — там есть Криштиану Роналду.

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Кем будет усиливаться «Челси»?

Во-первых, теперь Эден Азар никуда не уедет из Лондона. Деньги в ближайший год «Челси» не понадобятся, так что бельгийская звезда наверняка доиграет до конца контракта — до июня 2020-го.

Во-вторых, «Челси» — клуб-рекордсмен по количеству арендованных футболистов. 41 игрок, разбросанные по всему миру от «Шеффилда» и «Халла» до «Атлетико Минейро» и «Фенербахче», — такого количества хватит ровно на два дополнительных состава. Уже точно лондонцы заберут Кристиана Пулишича из «Боруссии», которого купили в январе за 64 млн евро, но оставили в Дортмунде в аренде.

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На место Игуаина есть два кандидата — Миши Батшуайи и Альваро Мората. У обоих не получилось в «Челси» при Сарри, зато неплохо выходит в «Кристал Пэлас» и «Атлетико» соответственно. В центре обороны может сыграть Курт Зума из «Эвертона», в опорной зоне — Тиемуэ Бакайоко из «Милана» или даже экс-игрок «Спартака» Марио Пашалич, который тоже сейчас бегает в Серии А.

Кажется, «Челси» не будет чемпионом и в следующем сезоне. А Абрамовичу, даже если он захочет, во время бана будет очень тяжело продать клуб.

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