СМИ: «Реал» не планирует продавать Бэйла
«Реал» не собирается расставаться с нападающим Гаретом Бэйлом.
«Реал» не собирается расставаться с нападающим Гаретом Бэйлом.
Как утверждает ESPN FC, тренерский штаб и руководство «королевского клуба» довольны игрой 29-летнего валлийца в текущем сезоне.
Ранее сообщилось о готовности «Реала» продать игрока. На Бэйла претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», Контракт валлийца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за «Реал», забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.