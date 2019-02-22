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19:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Реал» не планирует продавать Бэйла

«Реал» не собирается расставаться с нападающим Гаретом Бэйлом.

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Источник: AP 2019

Как утверждает ESPN FC, тренерский штаб и руководство «королевского клуба» довольны игрой 29-летнего валлийца в текущем сезоне.

Ранее сообщилось о готовности «Реала» продать игрока. На Бэйла претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», Контракт валлийца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Бэйл провел 30 матчей за «Реал», забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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