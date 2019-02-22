СМИ: «Реал» не планирует продавать Бэйла

Как утверждает ESPN FC, тренерский штаб и руководство «королевского клуба» довольны игрой 29-летнего валлийца в текущем сезоне.

Ранее сообщилось о готовности «Реала» продать игрока. На Бэйла претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», Контракт валлийца с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.