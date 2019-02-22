Названа причина ухода Роналду из «Реала»

Источник: AP 2019

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Кальдерон заявил, что Роналду был недоволен действиями нынешнего главы команды Флорентино Переса. Португалец попросил Переса поднять его зарплату после победы сливочных в Лиге чемпионов, однако тот отказался сделать это. Также нападающему не нравилось, что «Реал» ведет переговоры с Неймаром и предлагает за бразильского форварда крупную сумму.

По словам экс-главы «Реала», Перес согласился отпустить Роналду, если за него предложат не менее 100 миллионов евро. Вслед за нападающим ушел и главный тренер команды Зенедин Зидан, одним из таких требований которого было предложить Роналду пожизненный контракт.

Роналду перешел в туринский «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года. Туринцы заплатили за футболиста 100 миллионов евро. В январе 2019-го португалец завоевал первый титул с туринской командой — Суперкубок Италии.

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