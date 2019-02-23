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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» одержал третью победу подряд в Серии А, разгромив «Эмполи»

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019
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Авторами голов стали полузащитники Франк Кессье и Самуэль Кастильехо, а также нападающий Кшиштоф Пёнтек. Результативные передачи в актив записали хавбек Хакан Чалханоглу, защитник Андреа Конти и Кастильехо.

Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Ранее команда Дженнаро Гаттузо на выезде обыграла «Аталанту» (3:1) и дома разгромила «Кальяри» (3:0). Для «Эмполи» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.

«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.

Милан
3:0
Первый тайм: 0:0
Эмполи
Футбол, Италия, Тур 2522.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоДжузеппе Якини
Голы
Кшиштоф Пентек49′
Франк Кессье51′
Самуэль Кастильехо67′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
69Бартломей Дронговски
12Андреа Конти
2Джованни Ди Лоренцо
55′
13Алессио Романьоли
5Фредерик Весели
22Матео Пабло Музаккьо
26Матиас Сильвестре
68Рикардо Родригес
39Кристиан Делль`Орко
79Франк Кессье
10Исмаэль Беннасер
7Самуэль Кастильехо
33Раде Крунич
10Хакан Чалханоглу
71′
11Франческо Капуто
14Темуе Бакайоко
80′
23Мануэль Паскуаль
74′
21Лукас Билья
6Марко Паяч
39Лукас Пакета
69′
18Африйе Акуа
66′
11Фабио Борини
48Салих Учан
19Кшиштоф Пентек
69′
17Диегу Фариас
66′
63Патрик Кутроне
20Антонио Ла Гумина
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)8
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы9
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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