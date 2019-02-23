«Милан» одержал третью победу подряд в Серии А, разгромив «Эмполи»
В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Эмполи». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали полузащитники Франк Кессье и Самуэль Кастильехо, а также нападающий Кшиштоф Пёнтек. Результативные передачи в актив записали хавбек Хакан Чалханоглу, защитник Андреа Конти и Кастильехо.
Победная серия «Милана» в чемпионате Италии достигла трёх встреч. Ранее команда Дженнаро Гаттузо на выезде обыграла «Аталанту» (3:1) и дома разгромила «Кальяри» (3:0). Для «Эмполи» это поражение стало вторым в последних трёх матчах.
«Милан», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Эмполи» (21) — 17-е.
|Дженнаро Гаттузо
|Джузеппе Якини
|Кшиштоф Пентек
|49′
|Франк Кессье
|51′
|Самуэль Кастильехо
|67′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|69
|Бартломей Дронговски
|12
|Андреа Конти
|2
|Джованни Ди Лоренцо
55′
|13
|Алессио Романьоли
|5
|Фредерик Весели
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|26
|Матиас Сильвестре
|68
|Рикардо Родригес
|39
|Кристиан Делль`Орко
|79
|Франк Кессье
|10
|Исмаэль Беннасер
|7
|Самуэль Кастильехо
|33
|Раде Крунич
|10
|Хакан Чалханоглу
71′
|11
|Франческо Капуто
|14
|Темуе Бакайоко
80′
|23
|Мануэль Паскуаль
74′
|21
|Лукас Билья
|6
|Марко Паяч
|39
|Лукас Пакета
69′
|18
|Африйе Акуа
66′
|11
|Фабио Борини
|48
|Салих Учан
|19
|Кшиштоф Пентек
69′
|17
|Диегу Фариас
66′
|63
|Патрик Кутроне
|20
|Антонио Ла Гумина
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)