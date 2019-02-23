«МЮ» распыляет чеснок на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

У многих болельщиков такое решение вызвало вопросы, но ответ оказался на поверхности. Это не связано с попыткой предоставить хозяевам преимущество. Таким образом сотрудники «Олд Траффорд» защищают траву от паразитов. Данная тактика не нова — уже ряд клубов в чемпионате Англии пользовались этим.