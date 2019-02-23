«МЮ» распыляет чеснок на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
Работники стадиона «Олд Траффорд» перед матчем чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» распыляют на газоне чеснок, сообщает Daily Mail.
Работники стадиона «Олд Траффорд» перед матчем чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» распыляют на газоне чеснок, сообщает Daily Mail.
У многих болельщиков такое решение вызвало вопросы, но ответ оказался на поверхности. Это не связано с попыткой предоставить хозяевам преимущество. Таким образом сотрудники «Олд Траффорд» защищают траву от паразитов. Данная тактика не нова — уже ряд клубов в чемпионате Англии пользовались этим.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 февраля, начало — в 17.05 по московскому времени.