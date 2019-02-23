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01:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«МЮ» распыляет чеснок на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»

Работники стадиона «Олд Траффорд» перед матчем чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» распыляют на газоне чеснок, сообщает Daily Mail.

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У многих болельщиков такое решение вызвало вопросы, но ответ оказался на поверхности. Это не связано с попыткой предоставить хозяевам преимущество. Таким образом сотрудники «Олд Траффорд» защищают траву от паразитов. Данная тактика не нова — уже ряд клубов в чемпионате Англии пользовались этим.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 24 февраля, начало — в 17.05 по московскому времени.

Англия 2018/2019Тур 27, 24.02.2019, 17:05

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