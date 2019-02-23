«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»
В матче 25-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Уэску».
В матче 25-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Уэску».
Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE —
Автором первого гола стал хавбек «Эспаньола» Эстебан Гранеро, отличившийся на 20-й минуте. В начале второго тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта сравнял счёт, результативную передачу отдал защитник Хорхе Пулидо.
Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее каталонский клуб одержал одну победу и два раза сыграл вничью. «Уэска» потеряла очки во второй встрече кряду. В игре 24-го тура команда Франсиско Родригеса на домашнем поле потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1).
«Эспаньол», набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (19) — 20-е.
|Руби
|Франсиско Родригес
|Эстебан Гранеро
|20′
|Хавьер Эчейта(Хорхе Майораль Пулидо)
|47′
|13
|Родригес Диего Лопес
|13
|Роберто Сантамария
|8
|Роберто Росалес
|3
|Хавьер Эчейта
25′
|15
|Сильва Давид Лопес
|4
|Адриан Дьегес
|22
|Марио Эрмосо
|14
|Хорхе Майораль Пулидо
|10
|Серхи Дардер
|15
|Карлос Акапо
|14
|Оскар Мелендо
|6
|Бордонадо Мойсес Гомес
|7
|Борха Иглесиас
|12
|Хави Галан
76′
|24
|У Лэй
|22
|Энрик Гальего
|12
|Дидак Вила
64′
|17
|Кристиан Ривера
68′
|28
|Адрия Педроса
|21
|Янхель Эррера
|21
|Марк Рока
78′
|20
|Хуанпи Аньор
69′82′
|2
|Альфа Семеду
80′
|9
|Кучо
|23
|Эстебан Гранеро
31′64′
|19
|Эсекиэль Авила
28′71′
|11
|Факундо Феррейра
|7
|Давид Феррейро
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)