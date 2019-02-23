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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»

В матче 25-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Уэску».

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Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал хавбек «Эспаньола» Эстебан Гранеро, отличившийся на 20-й минуте. В начале второго тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта сравнял счёт, результативную передачу отдал защитник Хорхе Пулидо.

Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее каталонский клуб одержал одну победу и два раза сыграл вничью. «Уэска» потеряла очки во второй встрече кряду. В игре 24-го тура команда Франсиско Родригеса на домашнем поле потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1).

«Эспаньол», набрав 30 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (19) — 20-е.

Эспаньол
1:1
Первый тайм: 1:0
Уэска
Футбол, Испания, Тур 2522.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium (Power8), 20078 зрителей
Главные тренеры
РубиФрансиско Родригес
Голы
Эстебан Гранеро20′
Хавьер Эчейта(Хорхе Майораль Пулидо)47′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
13Роберто Сантамария
8Роберто Росалес
3Хавьер Эчейта
25′
15Сильва Давид Лопес
4Адриан Дьегес
22Марио Эрмосо
14Хорхе Майораль Пулидо
10Серхи Дардер
15Карлос Акапо
14Оскар Мелендо
6Бордонадо Мойсес Гомес
7Борха Иглесиас
12Хави Галан
76′
24У Лэй
22Энрик Гальего
12Дидак Вила
64′
17Кристиан Ривера
68′
28Адрия Педроса
21Янхель Эррера
21Марк Рока
78′
20Хуанпи Аньор
69′82′
2Альфа Семеду
80′
9Кучо
23Эстебан Гранеро
31′64′
19Эсекиэль Авила
28′71′
11Факундо Феррейра
7Давид Феррейро
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
9Фолы16
5Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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