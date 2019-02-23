«Эспаньол» сыграл вничью с «Уэской»

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал хавбек «Эспаньола» Эстебан Гранеро, отличившийся на 20-й минуте. В начале второго тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта сравнял счёт, результативную передачу отдал защитник Хорхе Пулидо.

Беспроигрышная серия «Эспаньола» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее каталонский клуб одержал одну победу и два раза сыграл вничью. «Уэска» потеряла очки во второй встрече кряду. В игре 24-го тура команда Франсиско Родригеса на домашнем поле потерпела поражение от «Атлетика» из Бильбао (0:1).