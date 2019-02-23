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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Тренер сборной Англии Холланд может заменить Сарри в «Челси» до конца сезона

И.о. главного тренера «Челси» может стать Стив Холланд, работающий в сборной Англии.

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Источник: Reuters

Такой вариант возможен, если Маурицио Сарри будет отправлен в отставку.

По информации The Telegraph, итальянскому тренеру грозит увольнение. Если отставка произойдет, «Челси» пробует договориться с Футбольной ассоциацией Англии, чтобы Холланд совмещал работу в клубе и в сборной до конца нынешнего сезона. Англичанин является ассистентом Гарета Саутгейта в национальной команде.

48-летний Стив Холланд ранее уже был помощником главного тренера «Челси» и и.о. главного тренера. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Англии, Победителем Кубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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