СМИ: Тренер сборной Англии Холланд может заменить Сарри в «Челси» до конца сезона

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Такой вариант возможен, если Маурицио Сарри будет отправлен в отставку.

По информации The Telegraph, итальянскому тренеру грозит увольнение. Если отставка произойдет, «Челси» пробует договориться с Футбольной ассоциацией Англии, чтобы Холланд совмещал работу в клубе и в сборной до конца нынешнего сезона. Англичанин является ассистентом Гарета Саутгейта в национальной команде.