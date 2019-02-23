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13:12 (мск), источник: Sport24

У Пентека уже 7 голов в 6 матчах за «Милан» и 26 — в сезоне. Больше только у Месси

Убийца!

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23-летний поляк продолжает удивлять Италию.

Если его переход в «Дженоа» просто никто не заметил, то к трансферу в «Милан» за 35 млн евро отнеслись с недоверием — несмотря на то, что у Пентека было 13 голов в 17 матчах серии А. Основные претензии были такими:

  • «Милан» Гаттузо атакует совсем не так, как «Дженоа» — Пентек не впишется в схему.
  • Ему слишком рано менять клуб. 35 млн за молодого нападающего, который провел на хорошем уровне всего полгода, — слишком много. «Милан» рискует.
  • В «Милане» не заиграл даже Игуаин. Пентек точно не потянет.

Кшиштов внимательно выслушал претензии, натянул майку с 19-м номером (9-ку не дали — надо заслужить) и отправился уничтожать.

Пятничный матч с «Эмполи» стал для поляка шестым в «Милане» — на 49-й минуте он вколотил 7-й гол. Вот как это было:

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Свой каждый гол поляк отмечает на коленях, изображая выстрелы из пистолетов. Это началось из-за прозвища bomber, которое Пентек получил в Италии. Кшиштоф рассказывал, что по-польски это слово означает не «бомбардир», а «стрелок», поэтому он решил «стрелять» после каждого гола. Получается слишком часто!

  • Пентек повторил рекорд «Милана» 20-летней давности. Он отличился в каждом из своих первых четырех матчей в стартовом составе «Милана» и стал первым игроком за 20 с лишним лет, которому удалось сделать подобное. В сентябре-октябре 1998 года немецкий нападающий Оливер Бирхофф также забил минимум по одному голу в первых четырех играх в стартовом составе россонери.
  • У Пентека уже 18 мячей в Серии А. Статистика лучше только у Роналду. Но у Криша — 5 голов с пенальти. У Кшиштофа — только 2.
  • Во всех турнирах в сезоне Пентек наколотил 26 мячей. Больше только у Лео Месси — 30 голов в 31 матче.
  • По результативности в «Милане» Кшиштоф почти догнал Игуаина. Гонсало забил 8 мячей в 22 матчах. Пентек — 7 в 6 играх.
  • «Милан» разгромил «Эмполи» (3:0) — это 3-я победа подряд и 12-я в сезоне. За 13 туров до финиша сезона команда Дженнаро Гаттузо идет в зоне Лиги чемпионов (4 место).
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Милан
3:0
Первый тайм: 0:0
Эмполи
Футбол, Италия, Тур 2522.02.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоДжузеппе Якини
Голы
Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)49′
Франк Кессье(Самуэль Кастильехо)51′
Самуэль Кастильехо(Андреа Конти)67′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
69Бартломей Дронговски
12Андреа Конти
2Джованни Ди Лоренцо
55′
13Алессио Романьоли
5Фредерик Весели
22Матео Пабло Музаккьо
26Матиас Сильвестре
68Рикардо Родригес
39Кристиан Делль`Орко
79Франк Кессье
10Исмаэль Беннасер
7Самуэль Кастильехо
33Раде Крунич
10Хакан Чалханоглу
71′
11Франческо Капуто
14Темуе Бакайоко
80′
23Мануэль Паскуаль
74′
21Лукас Билья
6Марко Паяч
39Лукас Пакета
69′
18Африйе Акуа
66′
11Фабио Борини
48Салих Учан
19Кшиштоф Пентек
69′
17Диегу Фариас
66′
63Патрик Кутроне
20Антонио Ла Гумина
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
12Фолы9
6Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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