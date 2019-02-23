У Пентека уже 7 голов в 6 матчах за «Милан» и 26 — в сезоне. Больше только у Месси
Убийца!
Убийца!
23-летний поляк продолжает удивлять Италию.
Если его переход в «Дженоа» просто никто не заметил, то к трансферу в «Милан» за 35 млн евро отнеслись с недоверием — несмотря на то, что у Пентека было 13 голов в 17 матчах серии А. Основные претензии были такими:
Кшиштов внимательно выслушал претензии, натянул майку с 19-м номером (9-ку не дали — надо заслужить) и отправился уничтожать.
Пятничный матч с «Эмполи» стал для поляка шестым в «Милане» — на 49-й минуте он вколотил 7-й гол. Вот как это было:
Свой каждый гол поляк отмечает на коленях, изображая выстрелы из пистолетов. Это началось
|Дженнаро Гаттузо
|Джузеппе Якини
|Кшиштоф Пентек(Хакан Чалханоглу)
|49′
|Франк Кессье(Самуэль Кастильехо)
|51′
|Самуэль Кастильехо(Андреа Конти)
|67′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|69
|Бартломей Дронговски
|12
|Андреа Конти
|2
|Джованни Ди Лоренцо
55′
|13
|Алессио Романьоли
|5
|Фредерик Весели
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|26
|Матиас Сильвестре
|68
|Рикардо Родригес
|39
|Кристиан Делль`Орко
|79
|Франк Кессье
|10
|Исмаэль Беннасер
|7
|Самуэль Кастильехо
|33
|Раде Крунич
|10
|Хакан Чалханоглу
71′
|11
|Франческо Капуто
|14
|Темуе Бакайоко
80′
|23
|Мануэль Паскуаль
74′
|21
|Лукас Билья
|6
|Марко Паяч
|39
|Лукас Пакета
69′
|18
|Африйе Акуа
66′
|11
|Фабио Борини
|48
|Салих Учан
|19
|Кшиштоф Пентек
69′
|17
|Диегу Фариас
66′
|63
|Патрик Кутроне
|20
|Антонио Ла Гумина
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)