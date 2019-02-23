У Пентека уже 7 голов в 6 матчах за «Милан» и 26 — в сезоне. Больше только у Месси

23-летний поляк продолжает удивлять Италию.

Если его переход в «Дженоа» просто никто не заметил, то к трансферу в «Милан» за 35 млн евро отнеслись с недоверием — несмотря на то, что у Пентека было 13 голов в 17 матчах серии А. Основные претензии были такими:

«Милан» Гаттузо атакует совсем не так, как «Дженоа» — Пентек не впишется в схему.

Ему слишком рано менять клуб. 35 млн за молодого нападающего, который провел на хорошем уровне всего полгода, — слишком много. «Милан» рискует.

В «Милане» не заиграл даже Игуаин. Пентек точно не потянет.

Кшиштов внимательно выслушал претензии, натянул майку с 19-м номером (9-ку не дали — надо заслужить) и отправился уничтожать.

Пятничный матч с «Эмполи» стал для поляка шестым в «Милане» — на 49-й минуте он вколотил 7-й гол. Вот как это было:

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-151498735&id=456245577&hash=687c5cb2a2b60e18&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой каждый гол поляк отмечает на коленях, изображая выстрелы из пистолетов. Это началось из-за прозвища bomber, которое Пентек получил в Италии. Кшиштоф рассказывал, что по-польски это слово означает не «бомбардир», а «стрелок», поэтому он решил «стрелять» после каждого гола. Получается слишком часто!

Пентек повторил рекорд «Милана» 20-летней давности. Он отличился в каждом из своих первых четырех матчей в стартовом составе «Милана» и стал первым игроком за 20 с лишним лет, которому удалось сделать подобное. В сентябре-октябре 1998 года немецкий нападающий Оливер Бирхофф также забил минимум по одному голу в первых четырех играх в стартовом составе россонери.

У Пентека уже 18 мячей в Серии А. Статистика лучше только у Роналду. Но у Криша — 5 голов с пенальти. У Кшиштофа — только 2.

Во всех турнирах в сезоне Пентек наколотил 26 мячей. Больше только у Лео Месси — 30 голов в 31 матче.

По результативности в «Милане» Кшиштоф почти догнал Игуаина. Гонсало забил 8 мячей в 22 матчах. Пентек — 7 в 6 играх.

«Милан» разгромил «Эмполи» (3:0) — это 3-я победа подряд и 12-я в сезоне. За 13 туров до финиша сезона команда Дженнаро Гаттузо идет в зоне Лиги чемпионов (4 место).